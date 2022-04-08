Мобілізація в Україні: кого призиватимуть у третю хвилю

В Україні стартувала третя хвиля мобілізації. Під час цієї хвилі до лав ЗСУ призиватимуть резервістів, які закінчили військові кафедри та тих, кого не закликали під час попередніх хвиль мобілізації.

Кого призиватимуть під час третьої хвилі мобілізації та як проводитимуть навчання – читайте нижче.

Хвилі мобілізації

В Україні у зв'язку з введенням воєнного стану через агресію Росії, проводиться загальна мобілізація. За законом проводять чотири хвилі мобілізації протягом 90 днів з можливістю продовження.

Перша - це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.

Друга - військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Третина - мобілізаційний резерв. Це військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу і яких не закликали під час попередніх мобілізаційних кампаній.

Чверть - громадський резерв. Це громадяни, у яких немає вікових і фізичних обмежень щодо призову на військову службу. Їх можуть залучити для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань виключно в особливий період.

Коли почалася Третя хвиля мобілізації

Варто зазначити, що інформація про третю хвилю мобілізації з'явилася 6 квітня в Telegram-каналі мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

"Нагадую, почалася 3 хвиля мобілізації. Звертаюся до військовозобов'язаних чоловіків, зокрема, які приїжджають до нас з інших областей - ви повинні стати на облік", - написав голова Івано-Франківська.

Варто відзначити, що в Міноборони поки офіційно не заявляли про старт третьої хвилі мобілізації. Друга хвиля мобілізації почалася ще 15 березня.

Однак у перші дві хвилі мобілізації призвали громадян України, у яких є бойовий досвід, служба за контрактом, військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Навчання - обов'язково

Всіх військовозобов'язаних в обов'язковому порядку відправляють спочатку на навчання в навчальні центри ЗСУ. Там вони проходять військовий вишкіл за скороченими термінами (від 7 до 20 діб – для рядового і сержантського складу, в залежності від складності спеціальності).

І тільки після проходження навчання, мобілізовані відправлятимуться у військові частини.