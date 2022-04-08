Мобилизация в Украине: кого призовут в третью волну
В Украине стартовала третья волна мобилизации. Во время этой волны в ряды ВСУ призывают резервистов, которые окончили военные кафедры и тех, кого не призывали во время предыдущих волн мобилизации.
Кого будут призывать во время третьей волны мобилизации и как будут проводить обучение – читайте ниже.
Волны мобилизации
В Украине в связи с введением военного положения из-за агрессии России, проводится всеобщая мобилизация. По закону проводят четыре волны мобилизации в течение 90 дней с возможностью продления.
Первая - это бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие по контракту или в одной из волн мобилизации.
Вторая - военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.
Третья - мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса и которых не призывали во время предыдущих мобилизационных кампаний.
Четвертая - общественный резерв. Это граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу. Их могут привлечь для комплектования Вооруженных Сил и других военных формирований исключительно в особый период.
Когда началась третья волна мобилизации
Стоит отметить, что информация о третьей волне мобилизации появилась 6 апреля в Telegram-канале мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.
"Напоминаю, началась 3 волна мобилизации. Обращаюсь к военнообязанным мужчинам, в частности, приезжающим к нам из других областей – вы должны встать на учет", - написал глава Ивано-Франковска.
Стоит отметить, что в Минобороны пока официально не заявляли о старте третьей волны мобилизации. Вторая волна мобилизации началась еще 15 марта.
Однако в первые две волны мобилизации призывали граждан Украины, у которых есть боевой опыт, служба по контракту, военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.
Обучение - обязательно
Всех военнообязанных в обязательном порядке отправляют сначала на обучение в учебные центры ВСУ. Там они проходят воинскую подготовку по сокращенным срокам (от 7 до 20 суток –для рядового и сержантского состава, в зависимости от сложности специальности).
И только после прохождения обучения, мобилизованные будут отправляться в воинские части.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что весенний призыв на срочную службу в 2022 году в Украине проводить не будут.
А также мы писали о том, что юристы объяснили, в чем разница между общей мобилизацией, контрактом и ТрО.
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