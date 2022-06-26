На кордонах України кілометрові черги на розмитнення: названо причину

На угорсько-українському та словацько-українському кордонах виникли кілометрові черги з авто, які ввозять в Україну для розмитнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту .

За його словами, в Угорщині на кордоні черги розтягнулися на кілька кілометрів і "іноді сягають до 800 авто". При цьому на словацько-українському кордоні ситуація краща, але вона також викликає занепокоєння.

"Люди перебувають у транспортних засобах по кілька діб, на спеці та без належних санітарних умов", - розповів Микита.

Він додав, що черги виникли з низки причин.

"Трафік збільшився у сотні разів, машини на розмитнення їдуть не лише з Угорщини, а й з Прибалтики, Польщі та інших країн. Значна частина авто не має відповідно оформлених документів, що значно ускладнює перепустку та оформлення. Є й інші фактори операційного характеру, які потребують негайної оптимізації", - пояснив чиновник.