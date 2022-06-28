Українцям дозволили завозити "євробляхи" через всі пункти у Львівській області
Львівська митниця дозволила завозити автомобілі на іноземній реєстрації через всі пункти пропуску на кордоні з Польщею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Львівської митниці.
Повідомляється, що митниця працює щодня до 23:00. Через те, що днями на пунктах пропуску утворилися черги з "євроблях", які ввозяться за спрощеною схемою, Львівська митниця вводить наступний формат роботи:
- транспортні засоби пропускатимуться на територію України у всіх автомобільних пунктах пропуску;
- у пунктах пропуску "Краковець - Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне" збільшено кількість працівників митниці.
Крім того, внесено зміни до графіка роботи митного поста "Городок", де проходить оформлення та реєстрація транспортних засобів. Завтра і 30 червня робота буде продовжена до початку комендантської години о 23:00.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні з Угорщиною і Словаччиною утворилися кілометрові черги з авто, які ввозять в Україну для розмитнення.
З 1 липня 2022 року скасовується безмитне ввезення автомобілів.
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