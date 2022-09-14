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Багато хто робить цю помилку: чому не можна тримати рушники у ванній

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Середа 14 вересня 2022 13:47
Багато хто робить цю помилку: чому не можна тримати рушники у ванній Чому не потрібно залишати рушники у ванній (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Багато хто з нас звик залишати чисті рушники у ванній. Але цього робити не варто.

Чому рушники краще зберігати в іншому місці розказали у Sante Plus.

Вологість, а також перепади температури у ванній кімнаті створюють ідеальні умови для розмноження бактерій і цвілі, які можуть зіпсувати деякі предмети, які там знаходяться. Йдеться про рушники.

У ванній свіжовипрані і сухі рушники легко вбирають вологу, тому що вони зроблені з матеріалу, призначеного для вбирання зайвої води. З цієї причини їх необхідно зберігати в сухому і провітрюваному місці.

Чому варто зберігати рушники не в ванній

Пам'ятайте, що цвіль і грибок, що вражають рушники, не тільки видають неприємний запах, але і впливають на наше здоров'я.

Використання зараженого цвіллю рушника може погіршити прищі, викликати роздратування, сухість шкіри і навіть жирність волосся.

Що робити з рушником після душу?

Якщо ви залишите мокрий рушник у ванній після душу, то можете бути впевнені, що він не висохне дуже швидко.

Після прийняття ванни не забудьте повісити рушники зовні, наприклад, на сушарку, де вони можуть висохнути, перш ніж прибрати їх на місце (за межами ванної кімнати).

Як часто потрібно міняти рушник?

Зміна рушника залежить від частоти його використання. Тому при використанні банного рушника враховуйте кількість прийнятих ванн. Краще за все випрати його після третього купання.

Якщо в будинку проживає кілька людей або вас часто відвідують друзі, ми повинні міняти їх кожен день. З сім'єю з трьох осіб досить міняти їх кожні 2-3 дні.

При якій температурі прати рушники?

При 40 градусах ми вбиваємо тільки 14% бактерій і грибків, тому рекомендується прати рушники при більш високих температурах.

Досить прання при 60 градусах, але раз на місяць їх можна прати при 90 градусах.

Однак майте на увазі, що високі температури можуть пошкодити тканину, змінити її колір і пухнастість, тому ви можете додати в білизну дезінфікуючий засіб і налаштувати машину на більш низьку температуру.

Раніше ми писали, де категорично не можна ставити пральну машину.

До речі, читайте, як можна використовувати "лаврушку" при пранні в машинці.

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