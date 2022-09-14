Многие делают эту ошибку: почему нельзя держать полотенца в ванной

Многие из нас привыкли оставлять чистые полотенца в ванной. Но этого делать не стоит.

Почему полотенца лучше хранить в другом месте рассказали в Sante Plus.

Влажность, а также перепады температуры в ванной комнате создают идеальные условия для размножения бактерий и плесени, которые могут испортить некоторые находящиеся там предметы. Речь идет о полотенцах.

В ванной свежевыстиранные и сухие полотенца легко впитывают влагу, потому что они сделаны из материала, предназначенного для впитывания лишней воды. По этой причине их необходимо хранить в сухом и проветриваемом месте.

Почему стоит хранить полотенца не в ванной

Помните, что плесень и грибок, поражающие полотенца, не только издают неприятный запах, но и влияют на наше здоровье.

Использование зараженного плесенью полотенца может усугубить прыщи, вызвать раздражение, сухость кожи и даже жирность волос.

Что делать с полотенцем после душа?

Если вы оставите мокрое полотенце в ванной после душа, то можете быть уверены, что оно не высохнет очень быстро.

После принятия ванны не забудьте повесить полотенца снаружи, например, на сушилку, где они могут высохнуть, прежде чем убрать их на место (за пределами ванной комнаты).

Как часто нужно менять полотенце?

Смена полотенца строго зависит от его использования. Поэтому при использовании банного полотенца учитывайте количество совершенных ванн.

Полезнее стирать его после третьего купания.

Если в доме проживает несколько человек или вас часто посещают друзья, мы должны менять их каждый день. С семьей из трех человек достаточно менять их каждые 2-3 дня.

При какой температуре стирать полотенца?

При 40 градусах мы убиваем только 14% бактерий и грибков, поэтому рекомендуется стирать полотенца при более высоких температурах.

Достаточно стирки при 60 градусах, но раз в месяц их можно стирать при 90 градусах.

Однако имейте в виду, что высокие температуры могут повредить ткань, изменить ее цвет и пушистость, поэтому вы можете добавить в белье дезинфицирующее средство и настроить машину на более низкую температуру.