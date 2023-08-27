Международная гуманитарная организация открыла регистрацию на выплаты для переселенцев: как подать заявку

Кто может получить помощь

Получить денежную помощь от международной гуманитарной организации смогут все граждане со статусом ВПЛ, которые прибыли в город Черновцы из зон боевых действий на протяжении последних 30 дней.

Как подать заявку на помощь

Чтобы стать участником этой программы, нужно подать заявление на регистрацию в программе экстренной денежной помощи. Необходимо заполнить и отправить специальную форму по этой ссылке.

В форме регистрации необходимо указать такие данные:

Фамилия и имя

Дата рождения

Контактный номер телефона

Место временной регистрации

Дата переезда, которая указана в справке переселенца

Указать место, откуда вы приехали

Как отмечается, заполнение предварительной заявки еще не является регистрацией в программе. Все заявления будут обработаны и тщательно изучены и в случае успешного одобрения, работники организации с вами свяжутся лично и пригласят на регистрацию.

Скриншот

Размеры гуманитарной помощи

Эта кампания Action Against Hunger не первая в Украине. Ранее организация уже запускала программы по оказанию экстренной финансовой помощи нуждающимся украинцам.

Вынужденные переселенцы имели право на получение 2200 гривен, которые выплачивали на протяжении трех месяцев.