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Международная гуманитарная организация открыла регистрацию на выплаты для переселенцев: как подать заявку

Как оформить заявку на эстренную выплату помощи для переселенцев (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Международная гуманитарная организация, которая борется с голодом и его причинами Action Against Hunger (ACF) открыла предварительную регистрацию на получение денежной помощи для украинцев.

Кто может получить эту финансовую помощь и как подать заявку - читайте в материале Styler.

Кто может получить помощь

Получить денежную помощь от международной гуманитарной организации смогут все граждане со статусом ВПЛ, которые прибыли в город Черновцы из зон боевых действий на протяжении последних 30 дней.

Как подать заявку на помощь

Чтобы стать участником этой программы, нужно подать заявление на регистрацию в программе экстренной денежной помощи. Необходимо заполнить и отправить специальную форму по этой ссылке.

В форме регистрации необходимо указать такие данные:

  • Фамилия и имя
  • Дата рождения
  • Контактный номер телефона
  • Место временной регистрации
  • Дата переезда, которая указана в справке переселенца
  • Указать место, откуда вы приехали

Как отмечается, заполнение предварительной заявки еще не является регистрацией в программе. Все заявления будут обработаны и тщательно изучены и в случае успешного одобрения, работники организации с вами свяжутся лично и пригласят на регистрацию.

Скриншот

Размеры гуманитарной помощи

Эта кампания Action Against Hunger не первая в Украине. Ранее организация уже запускала программы по оказанию экстренной финансовой помощи нуждающимся украинцам.

Вынужденные переселенцы имели право на получение 2200 гривен, которые выплачивали на протяжении трех месяцев.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как оформить заявление на помощь от немецкого благотворительного фонда в Киеве.

А также мы писали, что в 2024 году украинским пенсионерам планируют увеличить выплаты.

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