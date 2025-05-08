На фоне слухов о разводе: Каменских показалась в объятиях с Потапом и назвала его бывшим

В сети не утихают слухи о разводе звездного дуэта Потап и Настя. Сами артисты до сих пор официально не комментировали такие предположения, а отсутствие совместных фото в последнее время еще больше подливало масла в огонь. Но, похоже, никакого кризиса нет.

Что нового известно об отношениях пары, рассказывает РБК-Украина (проект Syler) со ссылкой на Instagram Каменских.

В своем блоге певица впервые за долгое время вспомнила мужа. Она поздравила Потапа с днем рождения и поделилась совместной фотографией, а также в шутку назвала его "бывшим". Очевидно, так она решила ответить на слухи о разводе.

"С днем рождения, мой любимый "экс". Всегда рядом, люблю, целую", - написала артистка.

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица также показала, как поздравляет рэпера с 44-летием. Она опубликовала кружочек, на котором шлет ему поцелуй.

Каменских поздравляет Потапа с днем рождения (скриншот)

Как отреагировали в сети

Мнения пользователей разделились. Одни были рады, что пара не расстается. Другие начали спрашивать, почему же Настя до сих пор вместе с артистом-беглецом.

"А я радуюсь, что они вместе! Даже когда я не поклонница ее мужа. Сейчас так трудно сохранить семью, а они несмотря на все смогли это сделать! Всегда легче разойтись, а сохранить любовь это действительно сложный путь! Сейчас так много разводов, а Настя молодец!"

"Бывший?"

"Он предатель Украины и уже ничто этого не изменит".

"Нагулялись? Снова вместе?"

"Ну какие же вы красивые и влюбленные. С днем рождения".

"Котики, которые затмили всех своей любовью и красотой".

"Да все у них хорошо, не разошлись, у них настоящая любовь".

"Настя, тебе за него не стыдно? Потому что нам так".

Что известно о слухах о разводе Потапа и Насти

Напомним, ранее Каменских впервые прокомментировала отношения с Потапом во время корпоратива. Тогда на крестинах детей блогера Стаси Макеевой артистка отреагировала на слухи о кризисе в браке. Она дала понять, что у них с мужем царит гармония.

"Вы знаете, пусть люди говорят. Нас когда женили - мы друг друга терпеть не могли. Когда разводят - сейчас как никогда... У нас все хорошо!" - сказала она.

Ранее и Потап высказался о слухах относительно развода. Разговоры о разрыве начались еще более двух лет назад на фоне бегства рэпера за границу, где он пытается продвинуть личный проект Slavic Balagan и не пренебрегает возможностью давать интервью представителям российских медиа, таким как Дудь. В сети Потапу даже приписывали отношения с другой женщиной. Говорили, что он якобы изменил Насте с ее близкой подругой - дизайнером Анной Андрийчук. Впрочем, официального подтверждения информации так и не появилось