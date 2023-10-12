Военные показали видео боев за железную дорогу в районе Бахмута

Украинские военные выбивали российских оккупантов с позиций вдоль железнодорожных путей в районе Бахмута в то время, как захватчики постоянно простреливали местность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3-ю отдельную штурмовую бригаду .

Военные отмечают, что местность возле железной дороги простреливалась, а укрепления были заняты российскими вдв-шниками. Между тем, так называемые "окофутбольщики эспаньолы" (российская группировка футбольных дебоширов, которая воюет против Украины) применяли FPV-дроны.

Сообщается, что бойцы 2-го штурмового и 1-го механизированного батальонов бригады совершили высадку и с жесткими боями начали выбивать захватчиков с позиций вдоль железнодорожных путей.

Они также добавили видео с поля боя от штурмовиков Галицкого взвода 1-й роты 2ШБ.

Ситуация в районе Бахмута

Украинские военные продолжают давить на россиян на южном фланге Бахмутского направления. Напомним, что недавно там были освобождены населенные пункты Андреевка и Клищиевка.

При этом в конце сентября ВСУ сообщали об обострении боев у железной дороги под Бахмутом, по которой происходят поставки российских оккупантов.

Как объясняли военные, Андреевка и Клещиевка расположены на высоте, а сама железная дорога - в низине, поэтому украинские защитники могут артиллерией поражать российские подразделения и технику.

К тому же, в ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки украинские воины продвинулись на сотни метров в некоторых направлениях южнее Бахмута.

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