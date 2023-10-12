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В Воздушных силах показали кадры ночной работы ПВО на юге Украины

Украина, Четверг 12 октября 2023 13:12
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В Воздушных силах показали кадры ночной работы ПВО на юге Украины Фото: в Воздушных силах показали кадры ночной работы ПВО на юге Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 12 октября российские войска в очередной раз атаковали юг Украины дронам-камикадзе Shahed. В Воздушных силах показали кадры работы нашей ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

"Боевая работа противовоздушной обороны на юге Украины ночью 12 октября. Спасибо всем, кто обеспечил результат!", - написал Олещук под видео.

Атака дронов на юг Украины 12 октября

Этой ночью российские войска снова атаковали Украину "Шахедами". Дроны-камикадзе направили на юг и центр нашей страны.

Всего были зафиксированы пуски 33 "Шахедов". Наши силы противовоздушной обороны сбили 28 дронов.

Как отмечалось ранее, попадание было в Одесской области, а также на территории Черкасской области. Там "Шахед" упал на открытой местности, в результате чего вспыхнул пожар.

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