Митрополит ПЦУ заявил, что украинские власти "выдумывают" войну: шокирующее видео

Митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Черновицкий и Буковинский Даниил (Михаил Ковальчук) заявил, что украинские власти "выдумывают войну". Он сказал, что главным мотивом является страх перед Москвой.

Что сказал митрополит

По словам, людям приходится "вопреки невозможному" преодолевать путь, чтобы собраться возле святилища.

"Дорогие паломники, мы преклоняемся перед вами, потому что вы преодолеваете путь вопреки невозможному. Наша власть придумывает то войну, то боится, чтобы московские их не осудили и не позволяли нам вас собрать в это святилище", - заявил митрополит.

К тому же, можно увидеть, что на заявления Даниила люди никак не отреагировали.

Известно, что митрополит Черновицкий и Буковинский ПЦУ Данило родом из Ивано-Франковской области.

В 1970 году он поступил в дневное отделение Московской Духовной Семинарии. До 1990 служил клириком в Ивано-Франковской епархии РПЦ МП.

В 1990 принял сан епископа в Украинской православной церкви Киевского патриархата с титулом "Черновицкий и Буковинский". В 1994 году был преподнесен в сан митрополита.

Митрополит Черновицкий и Буковинский Даниил (фото: wikipedia)

Как отреагировали в сети

В комментариях под видео пользователи возмутились словам священнослужителя и призвали СБУ заняться этим делом: