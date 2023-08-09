Митрополит ПЦУ заявив, що українська влада "вигадує" війну (відео)

Митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Чернівецький і Буковинський Даниїл (Михайло Ковальчук) заявив, що українська влада "вигадує війну". Він сказав, що головним мотивом є страх перед Москвою.

Що сказав митрополит

За словами, людям доводиться "всупереч неможливому" долати шлях, щоб зібратися біля святилища.

"Дорогі паломники, ми схиляємося перед вами, бо ви долаєте шлах всупереч неможливому. Наша влада вигадує то війну, то боїться, щоб московські їх не засудили та не дозволяли нам вас зібрати в це святилище", - заявив митрополит.

До того ж можна побачити, що на заяви Даниїла люди ніяк не відреагували.

Відомо, що митрополит Чернівецький і Буковинський ПЦУ Данило родом з Івано-Франківської області.

У 1970 році він вступив на денне відділення Московської Духовної Семінарії. До 1990 року служив кліриком в Івано-Франківській єпархії РПЦ МП.

У 1990 році прийняв сан єпископа в Українській православній церкві Київського патріархату з титулом "Чернівецький і Буковинський". У 1994 році був піднесений у сан митрополита.

Митрополит Чернівецький і Буковинський Даниїл (фото: wikipedia)

Як відреагували в мережі

У коментарях під відео користувачі обурились словам священнослужителя і закликали СБУ зайнятися цією справою:

Ого, це кримінал. Дуже прошу, аби СБУ зайнялась цим митрополитом

Де СБУ? Він наговорив на 15 років тюрми за зраду і заклики до сепаратизму

Зачекайте, їм можна критикувати владу? Видумана війна, ви серйозно?

Дорога прямо у в'язницю

А потім будуть казати, за що його судять

Реакція ПЦУ

Як повідомляє Hromadske, у пресслужбі ПЦУ заявили, що митрополит Данило у своїй промові мав на увазі офіційно встановлену заборону проводити масові паломництва, яку було запроваджено через війну.

Речник Київської Митрополії ПЦУ митрополит Євстратій (Зоря) розповів, що ця заборона на практиці не виконується всюди однаково. Зокрема, коли йдеться про заходи, які організовує московський патріархат, то їх проводять фактично без заборони.

Також у ПЦУ запевнили, що їхня позиція щодо війни, розвʼязаної Росією, вже давно зрозуміла і багато разів засвідчена в документах і заявах.

"Означення "вигадана війна" категорично суперечить позиції ПЦУ і не може в жодному разі трактуватися не лише як офіційна думка церкви, але і як думка на рівні окремих її представників. Цілком очевидно, що він (митрополит - ред) некоректно вжив словосполучення "вигадана війна" і тому має розʼяснити, що він зробив це помилково", - зазначив речник.