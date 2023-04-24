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На Буковине монах УПЦ МП украл деньги из церкви и поджог храм с магазином (видео, фото)

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Черновицкая область, Понедельник 24 апреля 2023 22:54
На Буковине монах УПЦ МП украл деньги из церкви и поджог храм с магазином (видео, фото) Коллаж РБК-Украина: на Буковине задержан монах-поджигатель церкви
Автор: Владимир Костырин

На Буковине в селе Милиево произошел пожар в церкви преподобного Иова Почаевского Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Московского патриархата. Выяснилось, что огненное ЧП в храме случилось в результате поджога, и подозреваемый "пироман" уже задержан.

Об этом 24 апреля передали в пресс-службе Национальной полиции в Черновицкой области.

Кроме церкви, фигурант минувшей ночью также собрался сжечь и местный магазин.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как видно на обнародованных правоохранителями фото и видео, огнем была уничтожена кровля храма, мансардные помещения и перекрытия между 1 и 2 этажами. В магазине также есть повреждения.

На Буковине монах УПЦ МП украл деньги из церкви и поджог храм с магазином (видео, фото)На Буковине монах УПЦ МП украл деньги из церкви и поджог храм с магазином (видео, фото)На Буковине монах УПЦ МП украл деньги из церкви и поджог храм с магазином (видео, фото)

В селе Милиево под Черновцами горел храм и магазин (фото: cv.npu.gov.ua)

На месте происшествия работали сотрудники Вижницкого районного отдела полиции и ГСЧС.

"Правоохранители предварительно выяснили, что церковь и магазин горели в результате поджога. Полицейские провели неотложные следственно-розыскные мероприятия и оперативно установили нарушителя. Им оказался 34-летний житель села Испас", - говорится в публикации.

На Буковине монах УПЦ МП украл деньги из церкви и поджог храм с магазином (видео, фото)На Буковине монах УПЦ МП украл деньги из церкви и поджог храм с магазином (видео, фото)На Буковине монах УПЦ МП украл деньги из церкви и поджог храм с магазином (видео, фото)

Последствия пожара в церкви на Буковине (фото: t.me)

Мужчина был задержан, а по факту происшествия начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

В полиции добавили, что в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, все обстоятельства и мотивы совершения поджогом устанавливаются.

Видео: на Буковине злоумышленник пытался сжечь церковь

Кем оказался поджигатель

Задержанный мужчина, подозреваемый в поджоге храма и магазина, оказался монахом УПЦ МП.

Как сообщает Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", священнослужитель сначала забрал в церкви деньги, после чего "пошел в магазин поблизости и сделал то же самое".

На Буковине монах УПЦ МП украл деньги из церкви и поджог храм с магазином (видео, фото)На Буковине монах УПЦ МП украл деньги из церкви и поджог храм с магазином (видео, фото)

Вот такие вещдоки нашли полицейские у злоумышленника (фото: t.me/operativnoZSU)

Именно там монаха-"пиромана" и обнаружили правоохранители.

Отмечается, что мужчина принял постриг всего несколько месяцев назад - в конце прошлого года.

"Источники говорят, что он имеет психические расстройства, и даже раньше привлекался к уголовной ответственности", - указывается в публикации.

На Буковине монах УПЦ МП украл деньги из церкви и поджог храм с магазином (видео, фото)

Задержанный монах-поджигатель (фото: t.me/operativnoZSU)

Ранее сообщалось, что во Львове подожгли церковь накануне Пасхи, и полиция разыскивает виновных.

Напомним также, что осенью 2021-го под Одессой 12-летний мальчик устроил пожар в церкви. Полицейским школьник объяснил свой поступок желанием отомстить сыну священника якобы за обиды, однако позже выяснилось, что такое оправдание "вендетты" малолетний поджигатель просто выдумал.

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УПЦ МП храм священики полиция Пожар церковь Черновицкая область