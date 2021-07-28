На мітингу Загіда Краснова в Дніпрі пенсіонери непритомніли в спеку

28 липня триватиме чергова сесія міськради Дніпра, в ході якої депутати розглядають ряд важливих рішень. Близько 9:30, під стінами почався мітинг, який організував підприємець Загід Краснов , не обійшлося без постраждалих.

Велика частина учасників мітингу, - люди похилого віку. У відповідь на запитання журналістів, - навіщо люди вийшли під стіни міськради, молодь впадає в ступор і сором'язливо натягує маски. Пенсіонери охоче погоджуються, заявляючи, що прийшли сюди: "За корупцію", "За все хороше, проти всього поганого", "Проти підвищення вартості проїзду і тарифів". Незважаючи на весь абсурд у відповідях, в чомусь вони сходяться, - "нас запросили" і зрозуміло, не безкоштовно.

Все б нічого, от тільки учасники мітингу стоять на сонці ось уже кілька годин, - в тридцятиградусну спеку! Очікувано, не обійшлося без постраждалих. Літньому чоловікові раптово стало погано. Старий упав на землю, а до нього на допомогу поспішили співробітники поліції. Через кілька хвилин, не витримав спеки ще один чоловік. Йому потрібна була допомога медиків.

Найжорстокіше, що поки молодь, ручні активісти і депутати від партії Загіда Краснова ховаються від сонця узатинку, уздовж Будинку губернатора, пенсіонери з транспарантами змушені стояти на сонці. Те наскільки дешево і як нахабно оточення одіозного політика використовують учасників чергової політичної інтрижки просто шокує. Заради пари сотень гривень люди похилого віку змушені їхати через все місто і кілька годин стояти на сонці, ризикуючи власним здоров'ям.