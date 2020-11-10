Кандидата в мери Дніпра Загіда Краснова розкритикували за пропозиції щодо розвитку медицини в місті

Краснов запропонував з грошей міста і області оплатити ті витрати, які має покривати держава

Кандидат у мери Дніпра Загід Краснов, ще не маючи ніякої влади, вже вносить свої ініціативи щодо розподілу місцевого бюджету.

Як пише місцеве видання "Наше місто" сьогодні Дніпро відвідав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. На одній з планових зустрічей міністра з медичними працівниками був присутній і Загід Краснов.

Зокрема, кандидат у мери Дніпра від "Громадської сили" озвучив міністру свої плани і пропозиції по розвитку медицини в місті. Так, Загід Краснов запропонував з грошей міста і області оплатити ті витрати, які має покривати держава.

Крім того, замість парків, скверів та заходів з благоустрою міста, Краснов пропонує витратити гроші дніпрян на статті, які повинні були фінансуватися Національною службою здоров'я України.

Крім цього, Загід Краснов запропонував городянам самим платити за медичну страховку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Дніпровський відділ поліції відкрив справу за фактом прямого підкупу виборців лідером політичної партії "Громадська сила" і кандидатом у мери Дніпра Загідом Красновим.

Як відомо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. У виключній ситуації він може пройти в грудні.