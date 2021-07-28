На митинге Загида Краснова в Днепре пенсионеры теряли сознание в жару

28 июля проходит очередная сессия горсовета Днепра, в ходе которой депутаты рассматривают ряд важных решений. Около 9:30, под стенами начался митинг, который организовал предприниматель Загид Краснов , не обошлось без пострадавших.

Большая часть участников митинга, - люди преклонного возраста. В ответ на вопросы журналистов, - зачем люди вышли под стены горсовета, молодежь впадает в ступор и стыдливо натягивает маски. Пенсионеры охотно соглашаются, заявляя, что пришли сюда: "За коррупцию", "За все хорошее, против всего плохого", "Против повышения стоимости проезда и тарифов". Несмотря на весь абсурд в ответах, в чем-то они сходятся, - "нас пригласили" и разумеется, не бесплатно.

Все бы ничего, вот только участники митинга стоят на солнце вот уже несколько часов, - в тридцатиградусную жару! Ожидаемо, не обошлось без пострадавших. Пожилому мужчине внезапно стало плохо. Старик упал на землю, а к нему на помощь поспешили сотрудники полиции. Спустя несколько минут, не выдержал жары ещё один мужчина. Ему потребовалась помощь медиков.

Самое жестокое, что пока молодежь, ручные активисты и депутаты от партии Загида Краснова прячутся от солнца в тени, вдоль Дома губернатора, пенсионеры с транспарантами вынуждены стоять на солнцепеке. То насколько дешево и как нагло приближенные одиозного политика используют участников очередной политической интрижки просто шокирует. Ради пары сотен гривен старики вынуждены ехать через весь город и несколько часов стоять на солнце, рискуя собственным здоровьем.