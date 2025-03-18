Луна в разрушительном градусе. Астролог дала прогноз на сегодня и назвала все запретные дела

Прогноз астропогоды на 18 марта

"Действует коридор затмений, четвертый нулевой солнечный день. Нулевые дни (или дни Дельфина) предшествуют началу нового астрологического года, когда стоит уделить время подведению итогов, прощанию со всем отжившим и ненужным, обнулению, строгому посту, терпению и эмоциональному равновесию. Не заключайте брак, не оформляйте сделки, не занимайте деньги и не давайте в долг сами", - рассказала Соловьева.

"Осторожно с новыми идеями и знакомствами. Есть опасность не только попасть в чужую паутину, но и подчинить себе других людей. Энергетика Луны способствует процессу морального очищения души и мыслей. В этот период необходимо проанализировать свои мысли и поступки, избавиться от гордыни, лжи, гнева, зависти и иллюзорных фантазий", - добавила она.

Во вторник бдительность поможет избежать неприятных ситуаций. Необходимо очистить себя и свое жилье.

"18 марта с 22:03 до 24:00 (по киевскому времени) Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Скорпиона. Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость", - отметила астролог.

"В Скорпионе этот градус несет разрушение психической природы, пессимизм, душевный надлом, вспыльчивость, скупость, жадность, риски, потери. Не назначайте на этот период важных дел, связанных со сферой ответственности Луны", - также пояснила она.

Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Венера и Меркурий все еще ретроградны.

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