Місяць в руйнівному градусі. Астролог дала прогноз на сьогодні й назвала всі заборонені справи

Прогноз астропогоди на 18 березня

"Діє коридор затемнень. Четвертий нульовий сонячний день. Нульові дні (або дні Дельфіна) передують початку нового астрологічного року, коли варто приділити час підбиттю підсумків, прощанню з усім віджилим і непотрібним, обнуленням, суворим постом, терпінням та емоційною рівновагою. Не укладайте шлюб, не оформлюйте угоди, не позичайте гроші та не давайте у борг самі", - розповіла Соловйова.

"Обережно з новими ідеями та знайомствами. Є небезпека не лише потрапити до чужого павутиння, але й підпорядкувати собі інших людей. Енергетика Місяця сприяє процесу морального очищення душі та думок. У цей період необхідно проаналізувати свої думки та вчинки, позбавитися від гордині, брехні, гніву, заздрощів та ілюзорних фантазій", - додала вона.

У вівторок пильність допоможе уникнути неприємних ситуацій. Необхідно очистити себе та своє житло.

"18 березня з 22:03 до 24:00 (за київським часом) Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Скорпіону. Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість", - зазначила астролог.

"У Скорпіоні цей градус несе руйнування психічної природи, песимізм, душевний надлом, запальність, скупість, жадібність, ризики, втрати. Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця", - також пояснила вона.

Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Венера та Меркурій все ще ретроградні.

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