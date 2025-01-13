Луна в наилучшем положении. Астролог дала прогноз и важные советы на этот понедельник

Прогноз астропогоды на 13 января

Новые дела и важные решения, хирургические и стоматологические вмешательства - лучше перенести на другой день. Марс все еще ретроградный, а потому начало ремонта и открытие бизнеса пока тоже не следует планировать.

"До 15:30 энергия суток способствует раскрытию источников знаний. Дела несут полную информацию об их завершении, они будут продвигаться, не требуя большого напряжения для успешного финала. Может появиться тоска, печаль, меланхолия, избавиться от которых помогут полезные дела. После 15:30 наступает кризисный, стрессовый для организма период, время соблазнов и эмоционального напряжения", - рассказала Соловьева.

Астролог советует учесть следующие советы и правила на этот понедельник:

главный соблазн - ощущение власти над людьми, его следует преодолевать

не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему

необходимо укрощать страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину

терпение и миролюбие - основной девиз дня

нельзя поддаваться внушению, лениться

завершайте начатые ранее дела, подводите итоги, возвращайте долги

воздержитесь от сексуальных практик

посвятите время семье

не желательно заниматься уборкой и стиркой

день раскаяния и очищения мыслей от негатива.

Гороскоп на 13 января (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на понедельник

"13 января - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать", - рассказала эксперт.

"В понедельник Луна будет в знаке Рака - наилучшем для себя положении. Этот период может быть сложным для тех, чья деятельность связана с психологией и социологией, с античностью и антикварными вещами, музыкой, поэзией, репродуктивным искусством, театральной и оперной сценой, кино и эстрадой. Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - также посоветовала она.

Кроме этого, до 14 января Юпитер будет находиться в разрушительном градусе Близнецов. И это стоит учесть, ведь возможны "проверки на прочность". Также следует быть осторожными с делами, где есть вероятность обмана, лицемерия и интриг.