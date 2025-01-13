Місяць в найкращому положенні. Астролог дала прогноз та важливі поради на цей понеділок

13 січня день буде насиченим та цікавим, але без важких астрологічних періодів не обійдеться. Втім, Місяць опиниться в дуже вдалому положенні.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на понеділок та озвучила важливі поради на день.
Нові справи та важливі рішення, хірургічні та стоматологічні втручання - краще перенести на інший день. Марс все ще ретроградний, а тому початок ремонту та відкриття бізнесу поки що теж не слід планувати.
"До 15:30 енергія доби сприяє розкриттю джерел знань. Справи несуть повну інформацію про їх завершення, вони будуть просуватися, не потребуючи великого напруження для успішного фіналу. Може з’явитись туга, печаль, меланхолія, позбавитися від яких допоможуть корисні справи. Після 15:30 настає кризовий, стресовий для організму період, час спокус та емоційної напруги", - розповіла Соловйова.
Астролог радить врахувати наступні поради та правила на цей понеділок:
Гороскоп на 13 січня (ілюстрація: freepik.com)
"13 січня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати", - розповіла експерт.
"В понеділок Місяць буде в знаку Рака - найкращому для себе положенні. Цей період може бути складним для тих, чия діяльність пов’язана з психологією та соціологією, з античністю та антикварними речами, музикою, поезією, репродуктивним мистецтвом, театральною та оперною сценою, кіно та естрадою. Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - також порадила вона.
Окрім цього, до 14 січня Юпітер перебуватиму в руйнівному градусі Близнюків. І це варто врахувати, адже можливі "перевірки на міцність". Також слід бути обережними зі справами, де є ймовірність обману, лицемірства та інтриг.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, яким знакам Зодіаку пощастить в понеділок.
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