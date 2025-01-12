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Понедельник готовит чудеса для этих знаков Зодиака. Кто в списке любимчиков судьбы

Воскресенье 12 января 2025 21:02
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Понедельник готовит чудеса для этих знаков Зодиака. Кто в списке любимчиков судьбы Таро-гороскоп на 13 января (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В понедельник представители четырех знаков Зодиака смогут поймать удачу за хвост. Гороскоп по картам Таро сулит им чудесные перемены и радостные события.

Какие знаки Зодиака забудут о неудачах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Водолей

Готовьтесь сиять и покорять новые высоты. Этот понедельник может стать одним из самых важных дней 2025 года. Вы не просто так попали в список любимчиков судьбы, чудеса помогут вам избавиться от проблем и начать двигаться к счастью. Верьте в свои силы и не останавливайтесь.

Овен

Таро-гороскоп сулит вам невероятные приключения. В понедельник вам не удастся думать о плохом, ведь весь негатив затмят веселые и счастливые перемены. В какой-то момент вы поймете, что грусти и печали действительно не место в вашей жизни. Стряхните с себя пыль и начинайте жить так, как давно хотели.

Весы

13 января вы сможете добиться небывалого успеха. Новая неделя, в которую вы ворветесь "с ноги", будет очень интересной, а ее первый день окажется по-настоящему продуктивным. Без чудес не обойдется, вас ждут приятные сюрпризы от судьбы - большие и маленькие.

Рак

Таро-гороскоп на понедельник сулит вам настоящее чудо. Вам не придется стучаться в закрытые двери или же выжимать из себя все соки ради желаемого результата. Просто доверьтесь судьбе и обязательно обращайте внимание на знаки, которых в этот день будет немало.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака найдут свою любовь.

Кроме этого, узнайте, кого настигнут Кармические Узлы.

Во время написания материала были использованы источники: Metro, Astrotwins.

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