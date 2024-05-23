Лунный посевной календарь на июнь 2024: что и когда сажать для хорошего урожая

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Фазы Луны

Посевной календарь, основанный на фазах Луны, использует традиционные знания о влиянии лунных циклов на рост и развитие растений, ведь наш спутник может влиять на их "энергию" и движение жидкостей (соков).

Лунные фазы, учитывая это, могут влиять на эффективность посадки, уборки урожая и другие агротехнические работы.

Некоторые считают также, что использование посевного календаря, основанного на фазах Луны, может помочь улучшить урожайность и здоровье растений (особенно если совмещать эти знания с другими практиками и приемами).

В июне 2024 года лунные фазы выглядят так:

ниспадающий полумесяц - 1-5 июня (включительно)

новая луна - 6-7 июня (включительно)

растущий полумесяц - 8-13 июня (включительно)

первая четверть - 14-15 июня (включительно)

растущая выпуклая луна - 16-20 июня (включительно)

полнолуние - 21-22 июня (включительно)

ниспадающая выпуклая луна - 23-28 июня (включительно)

последняя четверть - 29-30 июня (включительно)

Лунные фазы в июне 2024 года (инфографика: spaceweatherlive.com)

Новая луна (новолуние).

Считается, что этот период - не лучшее время для работы в саду или на огороде, поскольку лунный свет является наименьшим. В эти дни "спокойствия и отдыха" не советуют что-то сажать или пересаживать.

В крайнем случае допускается обрезка растений, уничтожение сорняков, обрезка деревьев, борьба с вредителями или болезнями, а также умеренный полив. Кроме того, можно заниматься необходимыми подготовительными работами на огороде и в саду.

Растущая луна.

Этот период считается лучшим для работы в огороде или в саду с растениями, плоды которых вызревают над землей. Это объясняется тем, что луна растет и "тянет" за собой энергию и соки растений.

В это время можно "работать" с цветами, травами, зеленью, определенными овощами, фруктами, кустарниками. Их можно сажать, пересаживать и прививать.

Полная луна (полнолуние).

В полнолуние сажать или пересаживать растения не советуют. В то же время можно бороться с вредителями и болезнями, прореживать густые всходы, полоть сорняки или окучивать растения.

Поскольку в этот период лунный свет достигает максимума (что считается кульминацией энергии и роста), некоторые считают это время лучшим для сбора урожая, семян, лекарственных растений.

Убывающая луна.

В этот период считается, что энергия и соки растений устремляются вниз - к корням. Исходя из этого можно заниматься растениями, которые созревают под землей - корнеплодами и луковичными.

Допускается также посев бобовых, прополка сорняков, полив, подкормка растений, обрезка веток и сбор урожая.

Что и когда нужно сажать

Учитывая лунный календарь и советы экспертов, на протяжении июня 2024 года можно сажать разные культуры.

Овощи и зелень:

шпинат - 1, 2, 28-30 июня

салаты - 1, 2, 8, 9, 15-19, 28-30 июня

базилик, душица, розмарин и другие травы - 1-4, 8, 9, 12-16, 23 июня

картофель, морковь, свекла - 3, 4, 23 июня

лук репчатый - 3, 4, 15, 16, 23 июня

чеснок - 3, 4, 15, 16, 23 июня

огурцы - 3, 4, 8, 9, 17-19, 23 июня

помидоры - 8, 9, 15-21, 23 июня

брокколи, цветная капуста - 8, 9, 15, 16 июня

укроп, петрушка, кинза - 8, 9, 15-19 июня

кабачки, патиссоны, тыква - 8, 9, 17-19 июня

перец, баклажаны - 8, 9, 10-12, 17-21 июня

подсолнечник - 10, 11, 15, 16, 20, 21 июня

кукуруза - 15, 16, 20, 21 июня

Фрукты (ягоды, кустарники и деревья):

земляника и клубника - 3, 4, 8, 9, 17-19 июня

черешня - 3, 4, 10, 11 июня

яблоня - 3, 4, 20, 21, 23 июня

груша, айва - 3, 4, 15, 16, 23 июня

абрикос, вишня, слива, персик - 3, 4, 15, 16, 20, 21, 23 июня

малина - 3, 4, 8, 9, 17-19, 30 июня

виноград - 3, 4, 8, 9, 15-21, 26, 27 июня

смородина - 3, 4, 8-11, 17-19, 23, 26, 27 июня

Декоративные растения:

однолетники - 3, 4, 8, 9, 12-16, 23 июня

кустарники и деревья - 3, 4, 8-14, 20, 21 июня

луковичные и клубневые - 3, 4, 12-14, 17-19, 26, 27 июня

хвойные - 6, 12-14 июня

травянистые многолетники - 8, 9, 12-16 июня

Благоприятные дни для работ на огороде и в саду

Нейтральными для садово-огородных работ в июне считаются следующие дни: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29 и 30 июня.

Неблагоприятными днями для работ в огороде или в саду будут: 5, 6, 7, 22, 24 и 25 июня.

В то же время благоприятными для различных дел в огороде или в саду считаются: 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26 и 27 июня.

Посевной календарь на июнь 2024 (инфографика: agro-landing.com.ua)