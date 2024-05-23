Лунный посевной календарь на июнь 2024: что и когда сажать для хорошего урожая

Посевной календарь является важным "инструментом" для огородников и садоводов, ведь помогает заранее спланировать и оптимизировать посадку, уход и уборку растений - учитывая наиболее благоприятные периоды для каждого вида работ. Месячный посевной календарь на июнь 2024 года подскажет украинцам, что и когда сажать, чтобы получить щедрый урожай.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать о фазах Луны в июне 2024 года, что и когда лучше всего сажать в этот период, а также какие дни - благоприятные для работ на огороде и в саду.
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Посевной календарь, основанный на фазах Луны, использует традиционные знания о влиянии лунных циклов на рост и развитие растений, ведь наш спутник может влиять на их "энергию" и движение жидкостей (соков).
Лунные фазы, учитывая это, могут влиять на эффективность посадки, уборки урожая и другие агротехнические работы.
Некоторые считают также, что использование посевного календаря, основанного на фазах Луны, может помочь улучшить урожайность и здоровье растений (особенно если совмещать эти знания с другими практиками и приемами).
В июне 2024 года лунные фазы выглядят так:
Лунные фазы в июне 2024 года (инфографика: spaceweatherlive.com)
Новая луна (новолуние).
Считается, что этот период - не лучшее время для работы в саду или на огороде, поскольку лунный свет является наименьшим. В эти дни "спокойствия и отдыха" не советуют что-то сажать или пересаживать.
В крайнем случае допускается обрезка растений, уничтожение сорняков, обрезка деревьев, борьба с вредителями или болезнями, а также умеренный полив. Кроме того, можно заниматься необходимыми подготовительными работами на огороде и в саду.
Растущая луна.
Этот период считается лучшим для работы в огороде или в саду с растениями, плоды которых вызревают над землей. Это объясняется тем, что луна растет и "тянет" за собой энергию и соки растений.
В это время можно "работать" с цветами, травами, зеленью, определенными овощами, фруктами, кустарниками. Их можно сажать, пересаживать и прививать.
Полная луна (полнолуние).
В полнолуние сажать или пересаживать растения не советуют. В то же время можно бороться с вредителями и болезнями, прореживать густые всходы, полоть сорняки или окучивать растения.
Поскольку в этот период лунный свет достигает максимума (что считается кульминацией энергии и роста), некоторые считают это время лучшим для сбора урожая, семян, лекарственных растений.
Убывающая луна.
В этот период считается, что энергия и соки растений устремляются вниз - к корням. Исходя из этого можно заниматься растениями, которые созревают под землей - корнеплодами и луковичными.
Допускается также посев бобовых, прополка сорняков, полив, подкормка растений, обрезка веток и сбор урожая.
Учитывая лунный календарь и советы экспертов, на протяжении июня 2024 года можно сажать разные культуры.
Овощи и зелень:
Фрукты (ягоды, кустарники и деревья):
Декоративные растения:
Нейтральными для садово-огородных работ в июне считаются следующие дни: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29 и 30 июня.
Неблагоприятными днями для работ в огороде или в саду будут: 5, 6, 7, 22, 24 и 25 июня.
В то же время благоприятными для различных дел в огороде или в саду считаются: 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26 и 27 июня.
Посевной календарь на июнь 2024 (инфографика: agro-landing.com.ua)
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При подготовке материала были использованы следующие источники: SpaceWeatherLive, Agro-landing, YouTube-канал "Місячна Країна".