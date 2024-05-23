Місячний посівний календар на червень 2024: що та коли садити для гарного врожаю

Посівний календар є важливим "інструментом" для городників і садівників, адже допомагає завчасно спланувати й оптимізувати посадку, догляд та збирання рослин - враховуючи найсприятливіші періоди для кожного виду робіт. Місячний посівний календар на червень 2024 року підкаже українцям, що й коли саджати, аби отримати щедрий врожай.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно знати про фази Місяця у червні 2024 року, що та коли саме найкраще саджати у цей період, а також які дні - сприятливі для робіт на городі та в саду.
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Посівний календар, заснований на фазах Місяця, використовує традиційні знання про вплив місячних циклів на ріст і розвиток рослин, адже наш супутник може впливати на їхню "енергію" і рух рідин (соків).
Місячні фази, з огляду на це, можуть впливати на ефективність посадки, збирання врожаю та інші агротехнічні роботи.
Дехто вважає також, що використання посівного календаря, заснованого на фазах Місяця, може допомогти покращити врожайність і здоров'я рослин (особливо якщо поєднувати ці знання з іншими практиками та прийомами).
У червні 2024 року року місячні фази мають такий вигляд:
Місячні фази у червні 2024 (інфографіка: spaceweatherlive.com)
Новий місяць (молодик).
Вважається, що цей період - не найкращий час для роботи в саду чи на городі, оскільки місячне світло є найменшим. У ці дні "спокою та відпочинку" не радять щось садити чи пересаджувати.
У крайньому разі допускається обрізання рослин, знищення бур'янів, обрізка дерев, боротьба зі шкідниками чи хворобами, а також помірний полив. Крім того, можна займатися необхідними "підготовчими" роботами на городі та в саду.
Зростаючий місяць.
Цей період вважається найкращим для роботи на городі чи в саду з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це пояснюється тим, що місяць росте й "тягне" за собою енергію та соки рослин.
У цей час можна "працювати" з квітами, травами, зеленню, певними овочами, фруктами, кущами. Їх можна садити, пересаджувати та прищеплювати.
Повний місяць (повня).
У повню садити чи пересаджувати рослини не радять. Водночас можна боротися зі шкідниками й хворобами, проріджувати густі сходи, полоти бур'яни чи підгортати рослини.
Оскільки у цей період місячне світло досягає максимуму (що вважається кульмінацією енергії та зростання), дехто вважає цей час найкращим для збору врожаю, насіння, лікарських рослин.
Спадаючий місяць.
У цей період вважається, що енергія та соки рослин спрямовуються вниз - до коренів. Виходячи з цього можна займатися рослинами, які дозрівають під землею - коренеплодами та цибулинними.
Допускається також посів бобових, прополка бур'янів, полив, підживлювання рослин, обрізка гілок та збір урожаю.
З огляду на місячний календар і поради експертів, впродовж червня 2024 року можна саджати різні культури.
Овочі та зелень:
Фрукти (ягоди, кущі й дерева):
Декоративні рослини:
Нейтральними для садово-городніх робіт у червні вважаються такі дні: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29 та 30 червня.
Несприятливими днями для робіт на городі чи в саду будуть: 5, 6, 7, 22, 24 і 25 червня.
Водночас сприятливими для різних справ у городі чи в саду вважаються: 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26 та 27 червня.
Посівний календар на червень 2024 (інфографіка: agro-landing.com.ua)
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: SpaceWeatherLive, Agro-landing, YouTube-канал "Місячна Країна".