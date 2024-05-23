Місячний посівний календар на червень 2024: що та коли садити для гарного врожаю

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Фази Місяця

Посівний календар, заснований на фазах Місяця, використовує традиційні знання про вплив місячних циклів на ріст і розвиток рослин, адже наш супутник може впливати на їхню "енергію" і рух рідин (соків).

Місячні фази, з огляду на це, можуть впливати на ефективність посадки, збирання врожаю та інші агротехнічні роботи.

Дехто вважає також, що використання посівного календаря, заснованого на фазах Місяця, може допомогти покращити врожайність і здоров'я рослин (особливо якщо поєднувати ці знання з іншими практиками та прийомами).

У червні 2024 року року місячні фази мають такий вигляд:

спадаючий півмісяць - 1-5 червня (включно)

новий місяць - 6-7 червня (включно)

зростаючий півмісяць - 8-13 червня (включно)

перша чверть - 14-15 червня (включно)

зростаючий опуклий місяць - 16-20 червня (включно)

повня - 21-22 червня (включно)

спадаючий опуклий місяць - 23-28 червня (включно)

остання чверть - 29-30 червня (включно)

Місячні фази у червні 2024 (інфографіка: spaceweatherlive.com)

Новий місяць (молодик).

Вважається, що цей період - не найкращий час для роботи в саду чи на городі, оскільки місячне світло є найменшим. У ці дні "спокою та відпочинку" не радять щось садити чи пересаджувати.

У крайньому разі допускається обрізання рослин, знищення бур'янів, обрізка дерев, боротьба зі шкідниками чи хворобами, а також помірний полив. Крім того, можна займатися необхідними "підготовчими" роботами на городі та в саду.

Зростаючий місяць.

Цей період вважається найкращим для роботи на городі чи в саду з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це пояснюється тим, що місяць росте й "тягне" за собою енергію та соки рослин.

У цей час можна "працювати" з квітами, травами, зеленню, певними овочами, фруктами, кущами. Їх можна садити, пересаджувати та прищеплювати.

Повний місяць (повня).

У повню садити чи пересаджувати рослини не радять. Водночас можна боротися зі шкідниками й хворобами, проріджувати густі сходи, полоти бур'яни чи підгортати рослини.

Оскільки у цей період місячне світло досягає максимуму (що вважається кульмінацією енергії та зростання), дехто вважає цей час найкращим для збору врожаю, насіння, лікарських рослин.

Спадаючий місяць.

У цей період вважається, що енергія та соки рослин спрямовуються вниз - до коренів. Виходячи з цього можна займатися рослинами, які дозрівають під землею - коренеплодами та цибулинними.

Допускається також посів бобових, прополка бур'янів, полив, підживлювання рослин, обрізка гілок та збір урожаю.

Що та коли потрібно садити

З огляду на місячний календар і поради експертів, впродовж червня 2024 року можна саджати різні культури.

Овочі та зелень:

шпинат - 1, 2, 28-30 червня

салати - 1, 2, 8, 9, 15-19, 28-30 червня

базилік, материнка, розмарин та інші трави - 1-4, 8, 9, 12-16, 23 червня

картопля, морква, буряк - 3, 4, 23 червня

цибуля ріпчаста - 3, 4, 15, 16, 23 червня

часник - 3, 4, 15, 16, 23 червня

огірки - 3, 4, 8, 9, 17-19, 23 червня

помідори - 8, 9, 15-21, 23 червня

броколі, цвітна капуста - 8, 9, 15, 16 червня

кріп, петрушка, кінза - 8, 9, 15-19 червня

кабачки, патисони, гарбуз - 8, 9, 17-19 червня

перець, баклажани - 8, 9, 10-12, 17-21 червня

соняшник - 10, 11, 15, 16, 20, 21 червня

кукурудза - 15, 16, 20, 21 червня

Фрукти (ягоди, кущі й дерева):

суниці та полуниця - 3, 4, 8, 9, 17-19 червня

черешня - 3, 4, 10, 11 червня

яблуня - 3, 4, 20, 21, 23 червня

груша, айва - 3, 4, 15, 16, 23 червня

абрикос, вишня, слива, персик - 3, 4, 15, 16, 20, 21, 23 червня

малина - 3, 4, 8, 9, 17-19, 30 червня

виноград - 3, 4, 8, 9, 15-21, 26, 27 червня

смородина - 3, 4, 8-11, 17-19, 23, 26, 27 червня

Декоративні рослини:

однорічники - 3, 4, 8, 9, 12-16, 23 червня

чагарники та дерева - 3, 4, 8-14, 20, 21 червня

цибулинні та бульбові - 3, 4, 12-14, 17-19, 26, 27 червня

хвойні - 6, 12-14 червня

трав'янисті багаторічники - 8, 9, 12-16 червня

Сприятливі дні для робіт на городі та в саду

Нейтральними для садово-городніх робіт у червні вважаються такі дні: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29 та 30 червня.

Несприятливими днями для робіт на городі чи в саду будуть: 5, 6, 7, 22, 24 і 25 червня.

Водночас сприятливими для різних справ у городі чи в саду вважаються: 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26 та 27 червня.

Посівний календар на червень 2024 (інфографіка: agro-landing.com.ua)