Лунный календарь на сентябрь 2023: на какие дни не стоит планировать встречи, свидания и покупки

Лунный календарь с древних времен используют для выбора необходимой даты для важных дел. Люди верили, что фазы Луны влияют на успешность, а еще могут обречь на провал любые начинания, поэтому всегда правильно подбирали даты.

Какие даты по Лунному календарю в сентябре будут самыми удачными для важных дел, а на какие дни не стоит планировать что-то важное - читайте в материале Styler.