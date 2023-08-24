Что приготовил Ретроградный Меркурий каждому знаку Зодиака: детальный прогноз

Гороскоп на ближайшие недели расскажет, какие важные события произойдут в жизни каждого представителя зодиакального созвездия. Меркурий будет в ретроградном движении с 24 августа по 15 сентября, и ситуация будет осложняться тем, что вместе с ним будет ретроградной еще и Венера - до 5 сентября.

Что ждет каждый знак Зодиака в этот сверхтяжелый период с 24 августа по 15 сентября, рассказала астролог Алина Кормаченко на своей странице в Instagram . Обратите внимание – рекомендации нужно читать по своему асценденту.

Овен

Меркурий ходит по 3 дому, а значит, общие рекомендации как раз для вас. Не занимайтесь документами в эти дни, вся бумажная рутина не удастся. Не лучшее время для вас для покупки авто. Прекрасная возможность пересмотреть питание, свой режим дня и режим работы.

Телец

Не время вкладывать средства, инвестировать, не время вообще оперировать финансами, потому что будет все мимо. Отдайте долги, вероятно, получите возврат средств, которые кому-то занимали. Также актуальна тематика детей, возможно, будете решать какие-то вопросы, связанные с ними, в том числе финансовые, не исключены конфликты с детьми. Возможен возврат любовников.

Близнецы

Будете выполнять работы, связанные с домом, может захотеться сделать ремонт, потому что будете стремиться создать свое уютное тихое место в доме. Возможны конфликты в семье, возвращение домой или поиск нового дома, мысли о доме, Родине. Может быть, периодом самокопания, но лучше инвестируйте в свое саморазвитие.

Раки

Могут вернуться старые друзья, проявятся тайны, или снимете розовые очки, или вы будете сконцентрированы на уединении, возможно даже как следствие от раскрытия этих тайн. Не занимаемся документальными вопросами, билетами, покупками, переоформлением авто и т. п. - не ко времени.

Лев

Не время заниматься финансовыми вопросами и крупными покупками, также не лучший период для инвестиций. Могут прийти идеи, как заработать, в общем, будет много мыслей о деньгах. А также будете решать вопросы с друзьями, возможны какие поездки вместе с друзьями.

Дева

Займитесь собой, но, пожалуйста, без кардинальных перемен. Займитесь саморазвитием, своим здоровьем, лучшим вложением будет инвестиция в собственное Я. Могут подняться вопросы здоровья, не перерабатывайте, отдыхайте вовремя.

Весы

Захочется побыть наедине, изучить некую тайную информацию, углубиться в собственное Я, в психологию, эзотерику и т.п. Также возможны поездки за границу, или деятельность, которая связана с оформлением документов за границу. Также отличная возможность открыть для себя новое видение и восприятие мира.

Скорпион

Могут подняться вопросы кредитов, верните к этому периоду заем.

Вообще инвестиции - не ваша лошадка эти несколько недель, поэтому без крупных вложений. Могут быть ссоры и недоразумения с друзьями, сдерживайтесь, на столько, на сколько можете.

Стрелец

Много мыслей будет о работе, вашем статусе, отличное время повысить квалификацию, также могут вернуться старые коллеги по работе с определенными предложениями. Могут вернуться старые партнеры, любовники, выяснение отношений с ними. Возможны недоразумения с любимыми.

Водолей

Ловите назад старых любовников. Уже скоро придут закрывать незавершенные вопросы. Также возможны конфликты с детьми, может показаться, что они вас провоцируют, старайтесь проговаривать и не взрываться. Не время брать кредиты, наведите порядок в финансах.

Козерог

Меркурий будет ходить по тематике здоровья и рутины, так что вероятно захотите похудеть, поправиться, заняться своим здоровьем. Кстати, хорошее время сделать чек-ап организма. Может возникнуть идея уехать за границу, но могут быть определенные сложности, проверяйте внимательно билеты.

Рыбы

Рыбы в это время будут поглощены тематикой дома, семьи, возможны недоразумения, много мыслей о доме, где жить, как, с кем. Вероятно, захотите сменить рутину, сделать ремонт. Но лучше после завершения ретро-Меркурия, потому что потом передумаете.