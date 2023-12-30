Лунный календарь стрижек на январь 2024: в какие дни нельзя идти в парикмахерскую
Лунный календарь стрижек на январь 2024 поможет определиться с благоприятными датами для всех процедур с волосами
РБК-Украина (проект Styler) публикует календарь стрижек по лунным фазам на январь 2024 года.
Фазы Луны в январе 2024 года
- Молодая Луна: 11 января в 13:57
- Полнолуние: 25 января в 19:54
- Подростающая Луна: 12-24 января
- Убывающая Луна: 1-10 и 26-31 января
Ни лунных, ни солнечных затмений в январе 2024 не прогнозируют.
Самые удачные дни для похода в парикмахерскую
Наиболее благоприятные дни для стрижки: 2, 10, 19, 28 января.
Благоприятные дни для стрижки волос: 1-3, 10, 19, 28, 30, 31 января.
Стрижка для быстрого роста волос: 13, 15-17, 19, 21-23 января.
Кардинальное изменение имиджа: 12, 13, 20-22 января.
Благоприятные дни для окрашивания волос: 18-22 января.
Благоприятные дни для завивки волос: 1, 2, 18-20, 28, 29 января.
Неудачные дни для похода в парикмахерскую
Согласно лунному календарю 6 января не подходит для стрижки, покраски, ламинирования или каких-либо других процедур. В этот период волосы будут несколько слабее и поэтому манипуляции, проведенные с ними, будут вредить.
На следующий день, 7 января, также не стоит стричь волосы или менять прическу. Вы можете остаться недовольным результатом.
14 января любой уход за волосами сделает кожу головы сухой и уязвимой, поэтому лучше такие процедуры отложить.
А 26 января рост волос замедляется, стрижка может привести к проблемам со здоровьем.
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