Місячний календар стрижок на січень 2024: в які дні не можна йти в перукарню

Місячний календар стрижок на січень 2024 допоможе визначитися зі сприятливими датами для всіх процедур з волоссям

РБК-Україна (проєкт Styler) публікує календар стрижок за місячними фазами на січень 2024 року.

Фази Місяця у січні 2024 року

Молодий місяць: 11 січня о 13:57

11 січня о 13:57 Повний місяць: 25 січня о 19:54

25 січня о 19:54 Зростальний Місяць: 12-24 січня

12-24 січня Спадний Місяць: 1-10 і 26-31 січня

Ні місячних, ні сонячних затемнень у січні 2024 року не прогнозують.

Найвдаліші дні для походу до перукарні

Найбільш сприятливі дні для стрижки: 2, 10, 19, 28 січня.

Сприятливі дні для стрижки волосся: 1-3, 10, 19, 28, 30, 31 січня.

Стрижка для швидкого росту волос: 13, 15-17, 19, 21-23 січня.

Кардинальна зміна іміджу: 12, 13, 20-22 січня.

Сприятливі дні для фарбування волосся: 18-22 січня.

Сприятливі дні для завивки волосся: 1, 2, 18-20, 28, 29 січня.

Невдалі дні для походу до перукарні

Відповідно до місячного календаря 6 січня не підходить для стрижки, фарбування, ламінування чи будь-яких інших процедур. У цей період волосся буде дещо слабшим і тому маніпуляції, проведені з ним, будуть шкодити.

Наступного дня, 7 січня, також не варто стригти волосся чи змінювати зачіску. Ви можете залишитися не задоволеними результатом.

14 січня будь-який догляд за волоссям зробить шкіру голови сухою і вразливою, тому краще такі процедури відкласти.

А 26 січня ріст волосся сповільнюється, стрижка може призвести до проблем зі здоров'ям.