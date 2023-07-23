Лунный календарь на август 2023: на какие дни не стоит планировать важные дела и покупки

Лунный календарь имеет большое значение для планирования важных дел, встреч, крупных покупок и путешествий. С древних времен люди верили, что фазы Луны влияют на успешность многих дел. Поэтому для различных вещей выбирали лучшие даты, а в неудачные старались не делать ничего важного.

Какие даты по Лунному календарю будут самыми удачными, а на какие дни не стоит планировать что-то важное - читайте в материале Styler.

Фазы Луны на август 2023

Полнолуние: 1 августа в 20:33 и 31 августа в 03:35

Новолуние: 16 августа в 11:38

Убывающая Луна: с 2 по 15 августа

Растущая Луна: с 17 по 30 августа

Благоприятные дни в августе

Для начала новых дел: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30 августа

Энергетически сильные дни: 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 22, 23, 24, 26, 29, 30 августа

Для хирургических операций: с 17 по 30 августа

Для удаления зубов: с 2 по 14 августа

Для лечения зубов: с 17 по 30 августа

Для поездок и путешествий: 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 17, 23, 24, 26, 29, 31 августа

Для крупных покупок: 17, 18, 19, 21, 23, 26, 28, 29, 30

Для стрижек и смены имиджа: 7, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 30 августа

Для похудения: с 17 по 30 августа

Неблагоприятные дни в августе

Практически весь август будет неблагоприятным месяцем для нескольких сфер жизни из-за влияния ретроградной Венеры. Поэтому в последний месяц лета рекомендуется не совершать важные и дорогостоящие покупки - квартира или машина.

Также в августе не стоит заключать браки, так как ретроградная Венера может сильно запутать планы и отношения.

Самые неудачные дни месяца: 1, 5, 8, 12, 31 августа

Особую осторожность в делах стоит проявить в дни Полнолуния и Новолуния.