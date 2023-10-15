Нас ждет особенная зеркальная дата, способная изменить все к лучшему: что нужно о ней знать

В ноябре нас ждет особенная зеркальная дата, которая создаст некий портал между двумя мирами. Эзотерики считают, что именно такие даты являются счастливыми и именно в такие дни нужно загадывать желания и менять свою жизнь.

Что известно об этой зеркальной дате в ноябре, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на JoyPup.

Зеркальная дата в ноябре

Ноябрь считается самым темным периодом года, так как в этом месяце мало солнца, становится очень холодно и именно этот месяц в древние времена считали мистическим. В этот период нас ждет важная зеркальная дата – 11.11.2023.

Число 11 в нумерологии считается сакральным, так как оно сочетает в себе энергию творчества, чувствительности, повышенной интуиции и предчувствия.

Две единицы рядом символизируют некий портал между мирами, который откроется именно в ноябре. Еще две единицы подряд – усиливают действие этого портала. В такие даты открываются невероятные возможности, которые будут балансировать между вдохновением и интуицией.

Имеет значение и сумма чисел (1+1+1+1=4). Четверка в нумерологии символизирует все ценное и материальное, что можно получить ценой своих усилий и труда. Это – деньги, материальные блага, интеллектуальные идеи, все то, что приводит к активным действиям. Цель 4 - напомнить нам, что мы являемся в ответе за свое благополучие и успех.

Что нужно сделать в зеркальную дату

Будьте в этот день особенно внимательны, так как возможны знаки и символы от Вселенной. Например, если вы случайно поймаете взглядом на часах значение 11:11 или 21:12 - то будьте уверены, что этот знак судьбоносный.

Возьмите паузу и прислушайтесь к себе, к своим чувствам и своей интуиции. Если ваша первая мысль о сильной усталости - сделайте 11.11 своим выходным днем или посвятите отдыху хотя бы часть этого дня.

Вы подумали о родных и близких – значит пришло время, с ними увидеться и сделайте это именно в зеркальную дату. Положительная энергетика этого дня даст вам заряд вдохновения и бодрости.

Задумались о работе или проекте - направьте свои силы именно туда. Если вы давно увязли в какой-то точке, то сможете с нее сдвинуться с помощью новых идей.

Полезно в этот день заводить новые знакомства, общаться, искать возможности и составлять планы, ставить цели.

Обязательно в этот день:

Слушайте себя

Обращайте внимание на символы и знаки

Будьте открыты ко всему новому

Доверьтесь своей интуиции, своему чутью

Примите себя и полюбите свои недостатки

Обращайте внимание на числа и цифры

Творите добро

Наведите порядок – в доме, в столе, на рабочих и личных гаджетах

Если в зеркальную дату вы увидите сочетание одинаковых цифр (на улице, во сне, дома, в фильме или в телевизоре), например: 777, 888, 222 - то постарайтесь запомнить, о чем именно вы думали в этот момент. Именно эти мысли и эмоции станут очень важными для вас и вашего будущего.

Что нельзя делать в зеркальную дату

Самый строгий запрет - желать зла другим людям, как словами, так и мысленно. Запрещено ругаться, завидовать, насылать порчу, проводить магические и спиритические сеансы, нельзя обзываться.

Нельзя допускать разрушающих мыслей - как направленных на себя, так и на других. Нельзя таить обиду, причинять другим боль и страдания.

Как привлечь удачу в зеркальную дату

Такие дни - отличный повод привлечь в свою жизнь удачу и положительные перемены. Можно использовать различные ритуалы, которые не связаны с черной магией.

Например: Следите за временем и в 11:11 11 ноября уложите купюры и монеты на стол. Потом скажите: Деньги к деньгам идут, умножаются, у меня проблемы прекращаются. Повторите этот ритуал в 23:11 того же дня. Заговоренные деньги носите с собой в кошельке до следующей зеркальной даты.

Для исполнения своих самых заветных желаний можно использовать метод карты. Это специальный коллаж, на котором вы в картинках и словами четко прописываете, чего хотите добиться за следующие 12 месяцев.

Напишите, кем и где вы видите себя через год. Что вам нужно, чтобы добиться своей цели и стать счастливым. Помните, что все желания должны быть конкретными и касаться только вас напрямую.

Еще один вариант загадывания желания: напишите его на 11 листочках бумаги. Сложите в стопку и проговорите: Желанию сбыться, быть моей мечте.