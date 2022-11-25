Лунный календарь огородника и садовода на декабрь 2022 года

Лунный посевной календарь на декабрь 2022 года подскажет вам, какие даты лучше подойдут для посева, посадки и пересадки растений в первый месяц зимы.

Какие дни благоприятные и нежелательные для работы в саду и огороде - читайте в нашем материале ниже.

Неблагоприятные дни для работы с растениями в декабре

1, 8, 23, 25-26

Не сажать: 1, 8, 11-13, 19-23, 25-26

Не черенковать: 19-20

Не обрезать: 2-4

Лунный календарь дачника на каждый день на декабрь 2022

1 декабря. Благоприятный период для ухода за комнатными растениями и выгоночной зеленью: рыхление, санитарная обрезка, полив и подкормка.

2 декабря. Продолжайте работы предыдущего дня. Накапливайте снег на участке, дополнительно укрывая посадки многолетников снегом с дорожек и площадок, в бесснежную зиму - сухими листьями и лапником.

3 декабря. Благоприятный день для пересадки комнатных растений. При наличии досветки можно посеять зелень: базилик, петрушку, салат.

4 декабря. Наиболее благоприятный день месяца для посадки луковичных на выгонку. Также можно посеять на зелень и поставить проращиваться овес или пшеницу.

5 декабря. Продолжайте работы предыдущего дня. Комнатные растения при необходимости можно обработать от болезней и вредителей.

6 декабря. День благоприятен для осмотра посадочного материала теплолюбивых многолетников - георгинов, канн, гладиолусов и др. Проведите отбраковку больных экземпляров.

7 декабря. Продолжайте работы предыдущего дня. Полив комнатных растений лучше всего отложить до завтра. При необходимости внесите сухую подкормку.

8 декабря. Неблагоприятный день месяца для любых работ с растениями. Хороший день для отдыха.

Посевной календарь по Луне на декабрь 2022 (фото: Freepik)

9 декабря. В саду осмотрите зимние укрытия, утрамбуйте снег в приствольных кругах, скиньте снег с ветвей и теплиц. Комнатные растения и выгоночные культуры можно подкормить.

10 декабря. Продолжайте работы предыдущего дня. Дни благоприятные для закатывания банок и закваски капусты.

11 декабря. Благоприятный период для подкормки и обрезки красивоцветущих и декоративнолиственных комнатных растений.

12 декабря. Продолжайте работы предыдущего дня. Благоприятное время для засолки капусты.

13 декабря. Продолжайте работы предыдущих двух дней.

14 декабря. Благоприятный день для работ с растениями, дома - полейте и подкормите, в саду - если нужно, подбросьте снега под деревья, на гряды и цветники.

15 декабря. Продолжайте работы предыдущего дня. Борьба с болезнями и вредителями, обитающими в грунте. Подкормка комнатных растений и выгоночных культур.

16 декабря. Можно поставить луковицы цветов на выгонку. Не рекомендуется полив, но возможно внесение сухих удобрений.

17 декабря. Продолжайте работы предыдущего дня. Можно обрезать комнатные растения. В саду полезно стряхнуть снег с веток деревьев и теплицы, осмотреть штамбы деревьев на предмет повреждения грызунами.

18 декабря. Продолжайте работы предыдущего дня. Можно посадить клубни глоксиний и ахимененсов. Не рекомендуется полив, но возможно внесение сухих удобрений.

19 декабря. Благоприятный день для подкормки цветущих комнатных растений. Возможна обрезка комнатных растений. Нельзя черенковать. Можно поливать комнатные растения.

20 декабря. Благоприятный день для подкормки комнатных растений и санитарной обрезки. Благоприятное время для консервации и засолки капусты.

21 декабря. Благоприятный день для обработки от болезней и вредителей, подкормки и обрезки комнатных растений.

22 декабря. Продолжается неблагоприятный период для большинства видов работ. Можно проверить клубни георгинов и бегоний, клубнелуковиц гладиолусов, заложенных на хранение.

23 декабря (Новолуние). Неблагоприятный день для посадочно-посевных работ. Прекрасный день для отдыха.

24 декабря. По возможности отправляйтесь в сад или за покупками (за семенами и инвентарем к новому сезону), займитесь планированием будущих посадок, не забудьте про обязательную смену культур в огороде. Нарисуйте план огорода.

Посевной календарь по Луне на декабрь 2022 (фото: Freepik)

25 декабря. Дни Водолея очень неблагоприятны для посева и посадок. Этот день лучше отдохнуть, отложив работы с растениями до выходных.

26 декабря. Нельзя сажать и сеять, но при необходимости можно пересадить только взрослые растения методом перевалки и подкормить комнатные растения. Можно проверить состояние клубней и луковиц, убранных на хранение, в кормушки досыпать корм.

27 декабря. Благоприятный период для посева микрозелени. В саду проведите мероприятия по снегозадержанию, скиньте снег с ветвей и наполните кормушки.

28 декабря. Также в дни рыб можно подкормить и полить комнатные растения, подготовить грунты и емкости к посеву рассады.

29 декабря. Посев семян на зелень. В саду подсыпьте снег на грядки и цветники, досыпьте корм в кормушки для птиц, стряхните тяжелый снег с плодовых деревьев.

30 декабря. Продолжайте работы предыдущего дня. При необходимости можно пересадить комнатные растения. Рекомендуется провести ревизию посадочного материала в клубнехранилище.

31 декабря. Продолжайте работы предыдущего дня.