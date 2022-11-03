Лунное затмение в ноябре 2022: почему оно уникальное и будет ли видно в Украине

Месячное затмение в этом году состоится 8 ноября уже вторично. Оно будет полным, то есть вся Луна покроется тенью Земли. Полное лунное затмение - это уникальное событие, происходящее раз в несколько лет, поэтому стоит его увидеть.

Будет ли видно затемнение в Украине - читайте ниже .

Чем оно уникальное

Луна не имеет собственного света, а отражает солнечный свет. Поэтому лунное затмение - это астрономическое явление, при котором тень Земли частично или полностью блокирует солнечный свет, не давая Луне освещаться.

В настоящее время планета находится между Луной и Солнцем. Есть три типа лунного затмения: полное, частичное и полутеневое.

В частности, полное затемнение проходит через тень Земли и полностью покрывается ею. В этом случае Луна появляется с красным цветом в апексе затемнения.

Явление, которое случится 8 ноября, придется на полнолуние. В точках, где его видно будет лучше, оно будет длиться примерно 3 часа и 40 минут.

Можно ли будет увидеть в Украине

8 ноября пик затемнения по киевскому времени придется на 13:02, то есть полюбоваться им невооруженным глазом не получится.

Также в телескопе явление из Украины тоже не будет видно, ведь затемнение произойдет ниже линии горизонта. В Европе увидеть его смогут разве что жители крайнего северо-востока - на остальном континенте затемнение не будет видно.

Лучше всего наблюдать за таким явлением будет над Тихим океаном и большей частью Северной Америки. Также могут увидеть жители Австралии, Азии, Южной Америки и востока Северной Америки.

Следующее полное лунное затмение должно произойти только в 2025 году. Отметим, что в 2023 и 2024 ожидается по одному частичному и одному полутеневому затемнению.

Как на человека повлияет затмение

Во время лунного затмения возможен поток деструктивной энергетики, поэтому следует держать себя в руках, быть спокойным и сдержанным.

В духовном плане это явление несет в себе послание об изменении и эволюции. Несмотря на то, что трансформации застают человека врасплох, они идут ему во благо и дают необходимый толчок к действию.

Это явление дает нам смелость отказаться от того, что нам больше не служит - дружбы, отношений, работы и чувств. Состоится момент освобождения души.