Места будут всегда. Укрзализныця сделала важное заявление о билетах для военных

Что нужно знать о брони

Распределяют эти брони военные комендатуры. Это как минимум 4 купейных и 4 плацкартных места на каждом рейсе, которые используются, например, если свой отпуск военнослужащий узнал в последний момент и билеты в свободной продаже уже закончились.

Такие билеты поступают в свободную продажу исключительно после того, как все заявки от военных уже удовлетворены. Происходит это не раньше, чем за 6 часов до отправки поезда, чтобы даже в случае необходимости изо дня в день защитники и защитницы могли такой броней воспользоваться.

Что нужно, чтобы купить билеты по военной брони

обратиться к дежурному по вокзалу, который направит пассажира в военную комендатуру или позвонить в Контактный центр Укрзализныци по номеру 0 800 503 222

В военной комендатуре пассажиру выдадут талон на приобретение билета

Этот талон нужно предъявить кассиру в специализированной кассе для военнослужащих или в любой кассе на любом вокзале

Если в городе, где находится военнослужащий, нет комендатуры – воспользоваться специальной броней можно также во всех кассах по предъявлению ВПД (военного проездного документа), дающего право на бесплатную поездку

Получить этот документ военнослужащие могут в своих частях

Обратите внимание, что специальная бронь на места снимается за 6 часов до отправления поезда. Чтобы успеть получить талон и приобрести билет - рекомендуется приезжать на вокзал за 8 часов до отправления поезда или раньше.

Если в городе, где находится военнослужащий, нет комендатуры - воспользоваться специальной броней можно также во всех кассах по предъявлению ВПД (военного проездного документа), дающего право на бесплатную поездку. Получить этот документ военнослужащие могут в своих частях.