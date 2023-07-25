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Места будут всегда. Укрзализныця сделала важное заявление о билетах для военных

Фото: УЗ обещает всем военным билеты на поезд (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця выделяет специальную бронь для пользования военнослужащими, которые едут в командировку или отпуск, чтобы каждый защитник и защитница могли быстрее добраться до своих близких даже в самый пиковый для железной дороги сезон.

Об этом рассказали в пресс-службе УЗ.

Что нужно знать о брони

Распределяют эти брони военные комендатуры. Это как минимум 4 купейных и 4 плацкартных места на каждом рейсе, которые используются, например, если свой отпуск военнослужащий узнал в последний момент и билеты в свободной продаже уже закончились.

Такие билеты поступают в свободную продажу исключительно после того, как все заявки от военных уже удовлетворены. Происходит это не раньше, чем за 6 часов до отправки поезда, чтобы даже в случае необходимости изо дня в день защитники и защитницы могли такой броней воспользоваться.

Что нужно, чтобы купить билеты по военной брони

  • обратиться к дежурному по вокзалу, который направит пассажира в военную комендатуру или позвонить в Контактный центр Укрзализныци по номеру 0 800 503 222
  • В военной комендатуре пассажиру выдадут талон на приобретение билета
  • Этот талон нужно предъявить кассиру в специализированной кассе для военнослужащих или в любой кассе на любом вокзале
  • Если в городе, где находится военнослужащий, нет комендатуры – воспользоваться специальной броней можно также во всех кассах по предъявлению ВПД (военного проездного документа), дающего право на бесплатную поездку
  • Получить этот документ военнослужащие могут в своих частях

Обратите внимание, что специальная бронь на места снимается за 6 часов до отправления поезда. Чтобы успеть получить талон и приобрести билет - рекомендуется приезжать на вокзал за 8 часов до отправления поезда или раньше.

Если в городе, где находится военнослужащий, нет комендатуры - воспользоваться специальной броней можно также во всех кассах по предъявлению ВПД (военного проездного документа), дающего право на бесплатную поездку. Получить этот документ военнослужащие могут в своих частях.

Как мы ранее писали, военнослужащие, которым дали отпуск, не могут попасть домой и к родным из-за отсутствия билетов на поезда Укрзализныци.

А еще рассказывали о том, что пассажирка показала ужасы поезда Харьков-Пшемысль.

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Укрзализныця