Город-стена Neom. Как Саудовская Аравия строит мегаполис будущего и какие риски скрывает проект

В Саудовской Аравии строится один из самых амбициозных мегаполисов в истории - Neom, город-стена длиной 170 км. Проект обещает революцию в урбанистике: никаких машин, нулевые выбросы и передовые технологии. Однако за футуристическим фасадом скрываются многомиллиардные затраты, задержки в строительстве и скандалы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, сможет ли Neom стать городом будущего или так и останется несбывшейся мечтой.

Что известно про город-стену

Neom - амбициозный проект городского развития, инициированный Саудовской Аравией, с целью создания футуристического мегаполиса, переосмысляющего городскую жизнь и диверсифицирующего экономику страны, снижая зависимость от нефти.

Запущенный в 2017 году наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, Neom стратегически расположен в провинции Табук, на северной оконечности Красного моря, на границе с Египтом и Иорданией.

Мухаммед ибн Салман в 2019 году (фото: Wikimedia)

Проект охватывает территорию в 26 500 квадратных километров и включает в себя различные зоны, такие как плавучий промышленный комплекс, глобальный торговый центр, туристические курорты и линейный город, работающий на возобновляемых источниках энергии.

Проект расположился на территории в 26 500 квадратных километров (фото: The Economist)

Ход строительства и вызовы

Neom был задуман как флагманский проект Саудовской Аравии, символизирующий переход экономики от нефти к технологиям. В октябре на его первом объекте - островном курорте Sindalah - прошла роскошная вечеринка с участием звезд и бизнесменов. Однако реальность оказалась далека от ожиданий: курорт запоздал на три года, расходы выросли до 4 млрд долларов, а многие объекты оставались недостроенными.

После инвестиций в 50 млрд долларов амбициозные планы - включая лыжный курорт в пустыне, плавучий деловой район и The Line (параллельные небоскребы длиной 170 км) - столкнулись с жесткой реальностью. Стоимость резко возросла, сроки затянулись, а сокращение первой фазы поставило под угрозу идею Neom как экономического центра.

Согласно внутреннему аудиту, McKinsey & Co. и топ-менеджеры Neom завышали прогнозы доходности, скрывая реальные затраты. Доклад выявил манипуляции с финансами, а в некоторых случаях - преднамеренное искажение данных.

Проект с самого начала подвергался критике различных учёных и урбанистов (фото: NEOM)

Первоначальная стоимость полной реализации Neom к 2080 году оценивалась в 8,8 трлн долларов, а первая фаза к 2035 году - в 370 млрд долларов. Хотя Саудовская Аравия финансирует проект, власти рассчитывают привлечь частных инвесторов.

Neom задумывался как город будущего с ослабленными социальными и юридическими ограничениями. Принц сравнивал его с пирамидами Египта, обещая, что к 2045 году там будут жить 9 млн человек. Он лично контролирует многие архитектурные решения, включая "невесомую" архитектуру и фантастические концепции вроде 30-этажного перевернутого стеклянного здания.

Оригинальный план предусматривал строительство 16 километров The Line к 2030 году - эквивалент трех Манхэттенов. Однако Neom не располагал рабочей силой, инфраструктурой и энергоресурсами, а высокие затраты скрывались за завышенными прогнозами прибыли.

Спутниковый вид на запланированное место строительства в апреле 2021 года (фото: Maxar Technologies)

Процесс строительства в октябре 2024 года (фото: Maxar Technologies)

В лыжном курорте Трожена затраты выросли на 10 млрд долларов, что снизило рентабельность ниже допустимого уровня. Чтобы искусственно повысить показатели, стоимость номеров в отелях была завышена в несколько раз.

Ключевой проблемой остается высота The Line - 500 метров. Строительство настолько высоких башен в пустыне крайне затратно, и персонал неоднократно предлагал снизить высоту. Однако принц отказался, потребовав искать экономию в другом.

В результате часть проектов приостановлена, включая 30-километровый железнодорожный туннель. Первая очередь The Line была сокращена до 2,5 километров, а ее запуск отложен до 2034 года, где откроют стадион для ЧМ по футболу.

Будущее проекта

В перспективе Neom планирует воплотить концепцию "The Line" - 500-метровый линейный город, полностью без автомобилей, с высокой плотностью населения, где все необходимые объекты будут находиться в пятиминутной пешей доступности. Планируется внедрение высокоскоростной транспортной системы для соединения различных частей города.

Саудовская Аравия вложила сотни миллиардов долларов через Государственный инвестиционный фонд (PIF) в "гига-проекты", такие как Neom.

Проект предлагает "безгравитационный урбанизм" - трехмерную инфраструктуру, обеспечивающую пятиминутную шаговую доступность (фото: NEOM)

Город должен стать домом для примерно девяти миллионов человек и играет ключевую роль в стратегии экономической диверсификации королевства под названием Vision 2030, направленной на создание новых источников роста помимо нефти.

Саудовские граждане и экспаты, проживающие в стране, планируют потратить 489 миллионов долларов на покупку жилой недвижимости в Саудовской Аравии, согласно опросу 1 037 домохозяйств, включая 100 экспатов. Также они намерены выделить 733 миллиона долларов на гига-проекты, говорится в отчете.

Финансово Neom продолжает привлекать инвестиции, и ожидается, что рынок жилой недвижимости принесет 1,22 миллиарда долларов в этом году. Однако популярность проекта снизилась - с 84 процентов в 2023 году до 17 процентов в 2025 году, что связано с появлением других крупных мегапроектов и нехваткой жилья, готового к заселению.

Как будет выглядеть город согласно проекту (иллюстративное фото: New Civil Engineer)