Місто-стіна Neom. Як Саудівська Аравія будує мегаполіс майбутнього і які ризики приховує проект

У Саудівській Аравії будують один із найамбітніших мегаполісів в історії - Neom, місто-стіна завдовжки 170 км. Проект обіцяє революцію в урбаністиці: жодних машин, нульові викиди та передові технології. Однак за футуристичним фасадом ховаються багатомільярдні витрати, затримки в будівництві та скандали.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи зможе Neom стати містом майбутнього або так і залишиться нездійсненою мрією.

Що відомо про місто-стіну

Neom - амбітний проект міського розвитку, ініційований Саудівською Аравією, з метою створення футуристичного мегаполісу, що переосмислює міське життя і диверсифікує економіку країни, знижуючи залежність від нафти.

Запущений 2017 року спадкоємним принцом Мухаммедом бен Салманом, Neom стратегічно розташований у провінції Табук, на північному краю Червоного моря, на кордоні з Єгиптом і Йорданією.

Мухаммед ібн Салман у 2019 році (фото: Wikimedia)

Проект охоплює територію в 26 500 квадратних кілометрів і включає різні зони, як-от плавучий промисловий комплекс, глобальний торговельний центр, туристичні курорти і лінійне місто, що працює на поновлюваних джерелах енергії.

Проект розташувався на території в 26 500 квадратних кілометрів (фото: The Economist)

Хід будівництва та виклики

Neom був задуманий як флагманський проект Саудівської Аравії, що символізує перехід економіки від нафти до технологій. У жовтні на його першому об'єкті - острівному курорті Sindalah - відбулася розкішна вечірка за участю зірок і бізнесменів. Однак реальність виявилася далекою від очікувань: курорт запізнився на три роки, витрати зросли до 4 млрд доларів, а багато об'єктів залишалися недобудованими.

Після інвестицій у 50 млрд доларів амбітні плани - включно з лижним курортом у пустелі, плавучим діловим районом і The Line (паралельні хмарочоси завдовжки 170 км) - зіткнулися з жорсткою реальністю. Вартість різко зросла, терміни затягнулися, а скорочення першої фази поставило під загрозу ідею Neom як економічного центру.

Згідно з внутрішнім аудитом, McKinsey & Co. і топ-менеджери Neom завищували прогнози прибутковості, приховуючи реальні витрати. Доповідь виявила маніпуляції з фінансами, а в деяких випадках - навмисне спотворення даних.

Проєкт від самого початку піддавався критиці різних учених і урбаністів (фото: NEOM)

Початкова вартість повної реалізації Neom до 2080 року оцінювалася у 8,8 трлн доларів, а перша фаза до 2035 року - у 370 млрд доларів. Хоча Саудівська Аравія фінансує проект, влада розраховує залучити приватних інвесторів.

Neom замислювався як місто майбутнього з ослабленими соціальними та юридичними обмеженнями. Принц порівнював його з пірамідами Єгипту, обіцяючи, що до 2045 року там житимуть 9 млн осіб. Він особисто контролює багато архітектурних рішень, включно з "невагомою" архітектурою і фантастичними концепціями на кшталт 30-поверхової перевернутої скляної будівлі.

Оригінальний план передбачав будівництво 16 кілометрів The Line до 2030 року - еквівалент трьох Манхеттенів. Однак Neom не мав у своєму розпорядженні робочої сили, інфраструктури та енергоресурсів, а високі витрати ховалися за завищеними прогнозами прибутку.

Супутниковий вид на заплановане місце будівництва у квітні 2021 року (фото: Maxar Technologies)

Процес будівництва в жовтні 2024 року (фото: Maxar Technologies)

У лижному курорті Трожена витрати зросли на 10 млрд доларів, що знизило рентабельність нижче допустимого рівня. Щоб штучно підвищити показники, вартість номерів у готелях було завищено в кілька разів.

Ключовою проблемою залишається висота The Line - 500 метрів. Будівництво настільки високих веж у пустелі вкрай затратне, і персонал неодноразово пропонував знизити висоту. Однак принц відмовився, зажадавши шукати економію в іншому.

У результаті частину проектів призупинено, включно з 30-кілометровим залізничним тунелем. Першу чергу The Line скоротили до 2,5 кілометрів, а її запуск відклали до 2034 року, де відкриють стадіон для ЧС з футболу.

Майбутнє проекту

У перспективі Neom планує втілити концепцію "The Line" - 500-метрове лінійне місто, повністю без автомобілів, з високою щільністю населення, де всі необхідні об'єкти будуть знаходитися в п'ятихвилинній пішій доступності. Планується впровадження високошвидкісної транспортної системи для з'єднання різних частин міста.

Саудівська Аравія вклала сотні мільярдів доларів через Державний інвестиційний фонд (PIF) у "гіга-проекти", такі як Neom.

Проект пропонує "безгравітаційний урбанізм" - тривимірну інфраструктуру, що забезпечує п'ятихвилинну крокову доступність (фото: NEOM)

Місто має стати домівкою для приблизно дев'яти мільйонів людей і відіграє ключову роль у стратегії економічної диверсифікації королівства під назвою Vision 2030, спрямованої на створення нових джерел зростання крім нафти.

Саудівські громадяни та експати, які проживають у країні, планують витратити 489 мільйонів доларів на купівлю житлової нерухомості в Саудівській Аравії, згідно з опитуванням 1 037 домогосподарств, включно зі 100 експатами. Також вони мають намір виділити 733 мільйони доларів на гіга-проекти, йдеться у звіті.

Фінансово Neom продовжує залучати інвестиції, і очікується, що ринок житлової нерухомості принесе 1,22 мільярда доларів цього року. Однак популярність проекту знизилася - з 84 відсотків у 2023 році до 17 відсотків у 2025 році, що пов'язано з появою інших великих мегапроєктів і браком житла, готового до заселення.

Який вигляд матиме місто згідно з проєктом (ілюстративне фото: New Civil Engineer)