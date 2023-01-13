Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам

Главные события на поле боя последние недели происходят под Бахмутом и Соледаром. Но Авдеевское направление также остается одним из самых горячих на карте боевых действий. Россияне постоянно штурмуют здесь населенные пункты в надежде продвинуться дальше. О тяжелых боях под Марьинкой и том, почему этот городок под Донецком так нужен россиянам – ниже в материале РБК-Украина.

Российская армия дважды захватывала Марьинку – городок под Донецком. Первый раз оккупанты зашли сюда в 2015 году. И тогда это столкновение считалось самым масштабным с момента подписания договоренностей "Минск-2". Украинская армия, впрочем, вернула город под свой контроль.

В марте 2022 года россияне захватили Марьинку второй раз, но продержались там около месяца. В апреле украинские войска зашли в населенный пункт и с тех пор сдерживают амбиции врага продвинуться дальше. С тех пор, кажется, ни одно сообщение Генштаба о ситуации на фронте не обходится без упоминания о вражеских обстрелах или попытках наступления возле этого городка.

Сейчас под Марьинкой работает 79-бригада десантно-штурмовых войск. Военные под постоянным давлением вражеских ударов держат линию обороны всякий раз, когда враг пытается подойти поближе.

Военный в Марьинке (Фото: GettyImages)

Сержант одного из подразделений с позывным "Тропа" в разговоре с РБК-Украина говорит, что российская армия хоть и атакует украинские позиции, но они ей не "по зубам". Сейчас добавилось и ухудшение погоды, поэтому количество штурмов уменьшилось. По его словам, в последнее время вообще идет более позиционная война – война дронов и артиллерии.

"По состоянию на сейчас наступлений как таковых нет. Видимо, из-за плохих погодных условий. Когда погодные условия были благоприятными, у российской армии было по две-три попытки в неделю, а бывало и на день. За день я видел меньше всего – это два, а больше всего – четыре штурма", – вспоминает военный.



Вражеский штурм, как объяснил главный сержант, выглядит следующим образом. Где-то в три часа ночи на определенных участках местности начинается артиллерийский обстрел. Он длится около двух часов подряд без остановки. Затем артиллерия затихает, начинают ехать танки и на ходу стрелять по позициям. За танками едет бронетехника с пехотой. На определенных рубежах пехота начинает идти и стрелять по позициям. Они пытаются заходить прямо в окопы, отмечает военный. На наблюдательный пост может наступать около 100 человек.

"И, кстати, артиллерийская подготовка может быть не по тем позициям, которые собираются штурмовать. Это может быть отвлекающий огонь. Или, если у них есть возможность, используют дымовые снаряды, которыми они бьют для сокрытия в район будущих действий" , – добавил он.

Враг в этом направлении чаще всего использует реактивные системы залпового огня "Град", ствольную артиллерию и танки с закрытых позиций. Тяжелое оружие у них, как говорит сержант, кажется, работает 24/7, а мобилизованных бойцов россияне не боятся "бросать на убой". Но они, в отличие от боекомплектов, заканчиваются быстрее.

"За день вывозим до 11 раненых"

При отражении вражеских атак ранения получают и украинские военнослужащие. Боевой медик 79-й бригады Руслана Майданюк рассказала, что в последнее время ситуация улучшилась: за день может вывозить одного или двух раненых. Но это только потому, что количество российских штурмов уменьшилось.

"До нового года у меня были безумные дни, когда наш экипаж мог вывозить до 11 раненых. Тогда я истощилась, сил не было совсем. Но такие дни здесь не каждый день и это хорошо", – отметила она.

Военный медик Руслана Майданюк (Фото: автора)

По словам Русланы, чаще всего она работает с огнестрельными ранениями: осколочные руки и ноги, часто случаются ампутации пальцев – и это как минимум. А также ранения в спину и плечо, сопровождающиеся переломами. Ну и почти у каждого контузия разного уровня тяжести. Задача Русланы состоит в том, чтобы забрать раненого с поля боя, оказать первую медицинскую помощь и отвезти в стабилизационный пункт.

Украинские бойцы, чьи-то друзья, родители, близкие каждый день отдают свою жизнь, чтобы удержать линию обороны и остановить вражеское нашествия. Что касается погибших, то девушка цифр, конечно, не называет. Но говорит, что бывает днем говоришь с человеком, а вечером его уже нет. Или ей приходится вывозить не раненого, а убитого.

"Нас уже называют похоронным бюро", – говорит она. И добавляет, что к этому можно привыкать исключительно до момента, пока не видишь тело кого-то из своих из бригады.

Путь в Курахово и Авдеевку

Для российской армии Марьинка имеет важное стратегическое значение. Военный эксперт Михаил Жирохов пояснил в комментарии РБК-Украина, что этот населенный пункт интересен им, в частности, как возможность пробиться в Курахово, где расположена теплоэлектростанция, склады, части ВСУ, а также артиллерия, РСЗО.

"Кроме того, взятие Марьинки позволит перекинуть часть сил и средств на Авдеевку, где усилятся силы россиян. Поэтому за нее идут мощные бои, но россиянам не удалось продвинуться дальше", – считает он.

В Авдеевке у нас хороший плацдарм для огневых ударов по военным объектам почти во всей Донецко-макеевской агломерации, говорит военный эксперт, полковник Роман Свитан. Именно поэтому взятие Авдеевки для россиян позволило бы обезопасить себя от обстрелов с нашей стороны.

"Они бьются об Авдеевку, но без толку. "Промка" Авдеевки фактически непробиваемая. Поэтому у них там нет никакого движения", – говорит эксперт.

Что же касается возможного наступления украинских сил в этом направлении Михаил Жирохов не уверен, что он сейчас будет. "Мы удерживаем Марьинку. Пока этого достаточно. Держим как плацдарм для наступления на Донецк", – добавил он.

Бойцы, в свою очередь, считают, что российская сторона укрепляется, а потому ВСУ с каждым днем будет все труднее совершать контрнаступательные действия.

"Для штурма нам не хватает бронетехники. Впрочем, их штурмы мы отбиваем на ура. Со стрелковым оружием у нас все более-менее, а вот артиллерии хочется немного больше. Точнее боекомплектов", - отметил военнослужащий из 79-й бригады.

***

Под Марьинкой продолжаются мощные бои за линию фронта. И хотя погодные условия осложнили россиянам движение, это временно. За это время можно еще больше "упаковать" бойцов и подготовить к новым боям. Поэтому чем больше дронов и артиллерии получат украинские военные, тем меньше среди наших будет погибших и раненых, о чем постоянно повторяют в частных разговорах бойцы. Пока же ценой их жизни держится рубеж на горячем восточном направлении.