Скандал з Міс Україна Всесвіт в посольстві США отримав продовження

Міс Україна Всесвіт Анастасія Субота (фото: facebook.com/anna.filimonova.10)

Міс Україна Всесвіт отримала візу в США

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анастасія Субота отримала візу в США і представить нашу країну на міжнародному конкурсі краси, який відбудеться 8 грудня в Атланті. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Раніше 26-річній дівчині посольство США відмовило у візі, незважаючи на те, що вона була добре підготовлена і спілкувалася англійською мовою. Співробітник посольства пояснив відмову тим, що з подібними запитами до них звертаються дуже багато українок.

Міс Україна Всесвіт представить країну на міжнародному конкурсі (відео: YouTube)

Переглянувши документи на Анастасії, в посольстві сказали, що такі документи подавалися вже не вперше. Модель попросила перевірити всю інформацію в інтернеті, але їй просто дали відмову.

Анастасія Субота (фото: instagram.com/awwsaturday)

Після цього директор організаційного комітету "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова попросила допомоги у тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора.

Анастасія Субота (фото: instagram.com/awwsaturday)

Філімонова зазначила, що у всіх учасниць конкурсу бездоганна репутація, і вона не розуміє, чому Анастасії відмовили видати візу.

Нагадаємо, що Анастасія Субота розповіла, що віддає перевагу натуральній красі. Вона також висловила своє ставлення до пластичних операцій розповіла, чи вдавалася сама до послуг такого роду.