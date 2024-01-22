Миссис мира 2023: кто победил и какое место заняла Украина (фото)

Что известно о победительнице Миссис мира 2023

Джулия Каролин работает психологом и специализируется на зоотерапии - методе лечения пациентов с помощью домашних животных.

Джулии Каролин (фото: instagram.com/_juliacarolin_)

Незадолго до финального выхода красавица рассказывала, что безгранично благодарна за знакомство с другими участниками.

"Мы разделяем не только сцену, но и большую цель в душе. Я безгранично благодарна своей семье, друзьям и поклонникам во время этого путешествия в "Миссис мира". Без всех вас я бы не смогла осуществить свою мечту", - писала обладательница титула в своих соцсетях.

Джулии Каролин (фото: instagram.com/_juliacarolin_)

Всего за корону победительницы сражались 38 красавиц со всего мира.

Чтобы получить престижный титул, они показывали себя в конкурсах дефиле, демонстрировали талант и утонченность.

Как уже отмечалось, Украину на конкурсе представляла 37-летняя Елена Елизарова.

Елена Елизарова (фото: instagram.com/y.yelizarova)

Она является основательницей ювелирного бренда, а также дизайнером интерьеров.

Не смотря на то, что Елена достойно представила нашу страну на международной площадке, в финал красавица не попала.

"В первую очередь, я хочу поблагодарить всех наших военных мужчин и женщин, которые защищают жизнь украинцев уже почти два года!.. Я женщина, я мать, и я хочу мира моим детям, моему народу и всему миру!", - написала в себя в блоге Елизарова накануне финала Миссис Мира.

Елена Елизарова (фото: instagram.com/y.yelizarova)