Місіс світу 2023: хто переміг та яке місце посіла Україна (фото)

Що відомо про переможницю Місіс світу 2023

Джулія Каролін працює психологом і спеціалізується на зоотерапії - методі лікування пацієнтів за допомогою домашніх тварин.

Джулії Каролін (фото: instagram.com/_juliacarolin_)

Незадовго до фінального виходу красуня розповідала, що безмежно вдячна за знайомство з іншими учасницями.

"Ми поділяємо не тільки сцену, а й велику мету в душі. Я безмежно вдячна своїй родині, друзям і прихильникам під час цієї подорожі до "Місіс світу". Без усіх вас я б не змогла здійснити свою мрію", - писала володарка титулу у своїх соцмережах.

Джулії Каролін (фото: instagram.com/_juliacarolin_)

Загалом за корону переможниці боролися 38 красунь з усього світу.

Щоб отримати престижний титул, вони показували себе у конкурсах дефіле, демонстрували талант і витонченість.

Як ми вже зазначали, Україну на конкурсі представляла 37-річна Олена Єлізарова.

Олена Єлізарова (фото: instagram.com/y.yelizarova)

Вона є засновницею ювелірного бренду, а також дизайнеркою інтерʼєрів.

Не дивлячись на те, що Олена гідно представила нашу країну на міжнародному майданчику, у фінал красуня не потрапила.

"В першу чергу, я хочу подякувати усім нашим військовим чоловікам і жінкам, що боронять життя українців вже майже два роки!.. Я жінка, я мати, і я хочу миру моїм дітям, моєму народу та всьому світу!", - написала у себе у блозі Єлізарова напередодні фіналу Місіс Світу.

Олена Єлізарова (фото: instagram.com/y.yelizarova)