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Мішина показала обручку з алмазом, який виростили з її та Еллерта крові (фото)

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Вівторок 15 червня 2021 18:30
Мішина показала обручку з алмазом, який виростили з її та Еллерта крові (фото) Колаж РБК-Україна: Ксенія Мішина показала обручку з алмазом
Автор: Тетяна Самарук

Акторка та учасниця "Холостячки" Ксенія Мішина показала обручку з алмазом, яку виростили з її та Еллерта крові.

Про це акторка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Взимку пара вирішила зробити оригінальну прикрасу та здала свою кров для виготовлення біокаменю. Фанати акторки поцікавилися, на якій стадії реалізація ідеї. На що знаменитість опублікувала фото з каблучкою на безіменному пальці.

Мішина показала обручку з алмазом, який виростили з її та Еллерта крові (фото)

Фото: обручка з алмазом (instagram.com/misha.k.ua)

Окрім того, Ксенія відповіла на ще одне питання своїх підписників. Вони запитали, чи не було у неї думки піти з проєкту "Холостячка". Зірка відповіла, що хотіла це зробити ще на першій вечірці.

"Був єдиний момент на першій вечірці, після того, як побачила всіх претендентів. Потім такий момент був у Саші, десь в середині проєкту. Думав - я його не помічаю! Наївний!", – пояснила Ксенія.

Мішина показала обручку з алмазом, який виростили з її та Еллерта крові (фото)

Фото: Ксенія Мішина про стосунки з Олександром (instagram.com/misha.k.ua)

Також артистка каже, що у їхніх з Олександром стосунках був складний період, і вони обидва багато чому вчаться.

Мішина показала обручку з алмазом, який виростили з її та Еллерта крові (фото)Фото: Ксенія Мішина і Еллерт (instagram.com/misha.k.ua)

Раніше ми повідомляли, що раніше Ксенія Мішина чесно розповіла, чому пішла від батька свого сина Платон.

Також екс-холостячка Мішина і Еллерт розчулили ніжністю в мережі.

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