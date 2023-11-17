Мишель Андраде рассказала, как звезды "Короны" относятся к войне в Украине
Певица Мишель Андраде снялась в сериале "Корона" от Netflix и рассказала, как звезды британского проекта относятся к полномасштабной войне РФ против Украины. Артистка призналась, с кем ей удалось пообщаться на съемках.
Об этом певица рассказала в интервью РБК-Украина (проект Styler).
Что актеры "Короны" говорили о войне в Украине
По словам Андраде, она, конечно же, не могла не говорить с членами команды о том, что происходит в Украине. Певица была поражена, когда ей стали предлагать помощь.
"Конечно, разговоров об этом не избежать. Во время знакомства с актерами и командой я рассказывала, что я украино-боливийка. Тогда они интересовались, какая сейчас ситуация в Украине, сочувствовали и спрашивали, нужна ли помощь. Мне понравилась их позиция", - рассказала артистка.
Андраде на съемках сериала (фото: личный архив певицы)
С кем Андраде познакомилась на съемках
По словам певицы, ей посчастливилось пообщаться с израильским актером Салимом Дау, сыгравшим роль Мохаммеда. Андраде отметила, что он "очень добрый и мудрый человек, любящий своих дочерей и говорящий стихами".
"Мы вместе вживались в наши роли и действительно разговаривали по телефону, как в сериале. Он дал мне ценный совет: актер не играет роль в моменте, он живет ею", - призналась звезда.
Певица рассказала, как проходили съемки (фото: instagram.com/mishvirmish)
Как команда "Короны" поддерживала Андраде
Артистка рассказала, что съемки ее сцены продолжались несколько часов. Она получила огромную поддержку от команды, работающей над созданием сериала.
"Вместе с актерами я вживалась в роль, отрабатывала акцент. Они были не прочь делиться своими профессиональными секретами со мной и относились с уважением", - рассказала Андраде.
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