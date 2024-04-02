Мишель Андраде поделилась списком любимых песен о чувствах (видео)

Мишель Андраде поделилась списком любимых песен о любви

Весной каждому из нас хочется чувствовать больше тепла, любви и весеннее легкое настроение. А это можно сделать с помощью песен, ведь именно они способны дать нам правильное направление мнений. Когда нужно успокоить или наоборот настроить на определенный лад.

А песни о любви - это отдельная категория, которая часто помогает девушкам почувствовать, что они такие не одни и дать волю чувствам и воспоминаниям. Или наоборот добавить романтичности и легкости каждому событию в жизни.

Своим списком песен о любви поделилась и красавица Мишель Андраде. Но стоит сказать, что он у нее разнообразный.

Мишель Андраде делится своими любимыми песнями о любви (фото: instagram.com/mishvirmish)

Yebba's Heartbraker - "Drake & Yebba"

Michelle Andrade - "В твоих глазах"

Kali uchis - "I wish you roses"

Rosalia - "BESO"

NIKOW - "Кисти"

Phil it - "СВОБОДА"

Lil Yachty - "Say something"

Андерсон. Paak - "The season/Carry me"

Мия Рамари - "Нет любви"

Время и стекло - "Дым"