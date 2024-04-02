RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мишель Андраде поделилась списком любимых песен о чувствах (видео)

Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)
Автор: Юлия Любченко

Мишель Андраде - известная молодая певица украинской эстрады с боливийскими корнями, обладающая нежной душой и талантом, но и вдохновляемая другими.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-публикацию певицы рассказывает, какие песни о любви она выделяет в топ.

Мишель Андраде поделилась списком любимых песен о любви

Весной каждому из нас хочется чувствовать больше тепла, любви и весеннее легкое настроение. А это можно сделать с помощью песен, ведь именно они способны дать нам правильное направление мнений. Когда нужно успокоить или наоборот настроить на определенный лад.

А песни о любви - это отдельная категория, которая часто помогает девушкам почувствовать, что они такие не одни и дать волю чувствам и воспоминаниям. Или наоборот добавить романтичности и легкости каждому событию в жизни.

Своим списком песен о любви поделилась и красавица Мишель Андраде. Но стоит сказать, что он у нее разнообразный.

Мишель Андраде делится своими любимыми песнями о любви (фото: instagram.com/mishvirmish)

Yebba's Heartbraker - "Drake & Yebba"

 

Michelle Andrade - "В твоих глазах"

 

Kali uchis - "I wish you roses"

 

Rosalia - "BESO"

 

NIKOW - "Кисти"

 

Phil it - "СВОБОДА"

 

Lil Yachty - "Say something"

 

Андерсон. Paak - "The season/Carry me"

 

Мия Рамари - "Нет любви"

 

Время и стекло - "Дым"

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Мишель АндрадеМузыкаЛюбовьПевицаПесни