Мишель Андраде поделилась списком любимых песен о чувствах (видео)

Мишель Андраде - известная молодая певица украинской эстрады с боливийскими корнями, обладающая нежной душой и талантом, но и вдохновляемая другими.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-публикацию певицы рассказывает, какие песни о любви она выделяет в топ.
Весной каждому из нас хочется чувствовать больше тепла, любви и весеннее легкое настроение. А это можно сделать с помощью песен, ведь именно они способны дать нам правильное направление мнений. Когда нужно успокоить или наоборот настроить на определенный лад.
А песни о любви - это отдельная категория, которая часто помогает девушкам почувствовать, что они такие не одни и дать волю чувствам и воспоминаниям. Или наоборот добавить романтичности и легкости каждому событию в жизни.
Своим списком песен о любви поделилась и красавица Мишель Андраде. Но стоит сказать, что он у нее разнообразный.
Мишель Андраде делится своими любимыми песнями о любви (фото: instagram.com/mishvirmish)
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