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Мішель Андраде поділилась списком улюблених пісень про кохання (відео)

Мішель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)
Автор: Юлія Любченко

Мішель Андраде - відома молода співачка української естради з болівійським корінням, яка має ніжну душу й талант, але й надихається іншими.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис співачки розповідає, які пісні про кохання вона виділяє у топ.

Мішель Андраде поділилась списком улюблених пісень про кохання 

Навесні кожному з нас хочеться відчувати більше тепла, любові та весняний легкий настрій. А це можливо зробити за допомогою пісень, адже саме вони здатні дати нам правильний напрямок думок. Коли треба заспокоїти або ж навпаки настроїти на певний лад. 

А пісні про кохання - це окрема категорія, яка часто допомагає дівчатам відчути, що вони такі не одні й дати волю почуттям та спогадам. Або ж навпаки додати романтичності та легкості кожній події у житті. 

Своїм списком пісень про кохання поділилась й красуня Мішель Андраде. Та варто сказати, що він у неї різноманітний. 

Мішель Андраде ділиться своїми улюбленими піснями про кохання (фото: instagram.com/mishvirmish)

Yebba’s Heartbraker - "Drake & Yebba"

 

Michelle Andrade - "В твоїх очах"

 

Kali uchis - "I wish you roses"

 

Rosalia - "BESO"

 

NIKOW - "Кисті"

 

Phil it - "СВОБОДА"

 

Lil Yachty - "Say something"

 

Anderson. Paak - "The season/Carry me"

 

Мія Рамарі - "Нема любові"

 

Время і стекло - "Дим"

 

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Мішель АндрадеМузикаКоханняСпівачкаПісні