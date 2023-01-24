"Мисс Украина Вселенная" продала костюм "Воин света" за сумасшедшие деньги: на что их потратила

На что модель потратила деньги

На аукционе в Нью-Йорке Виктория решила выставить также и свой лот, а именно невероятные крылья из костюма "Воин света" от дизайнера Леси Патоки.

"Я решила предложить лот на этом аукционе. Это были крылья, созданные золотыми руками Леси Патоки. Из моего национального костюма для "Мисс Вселенная", - поделилась девушка на своей странице Instagram.

Наибольшей прозвучавшей суммой стали 10 500 долларов. Виктория отметила, что заработанные деньги пойдут в поддержку военных ВСУ.

"Эти средства пойдут на протезы Kind Deeds и реабилитацию наших военных. Очень рада, что эти крылья помогут облегчить жизнь наших защитников", - рассказала модель.

Виктория Апанасенко продала крылья "Воина света" (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Что известно о костюме "Воин света"

Костюм "Воин Света" для конкурса создала дизайнер Леся Патока, ранее разрабатывавшая образы для известных украинских звезд.

Именно над этим нарядом Леся работала четыре месяца.

Монолитный комбинезон символизирует броню, и как вторая кожа окутывает Викторию. Белое платье представительницы Украины состоит из стилизации вышиванки с пышными рукавами, юбки, на которую ушло более 10 метров ткани. Подлинность дополнена поясом на современный лад.

Костюм "Воин света" участницы от Украины на конкурс "Мисс Вселенная" 2023 (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Кроме самого платья в костюме есть символические крылья, украшенные разнообразными зеркальными орнаментами. Костюм также украшает головной убор с традиционными колосьями пшеницы.

Костюм "Воин Света" символизирует борьбу украинцев с тьмой и оберегает, как воинственный Архангел Михаил, защищающий Украину с мечом.

Костюм "Воин света" участницы от Украины на конкурс "Мисс Вселенная" 2023 (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Напомним, что Виктория Апанасенко представляла Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Девушка не прошла в финал, но получила ценную награду, которую дают только за демонстрацию жизненных ценностей.