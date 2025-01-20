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"Не могла смотреть без слез": "Мисс Украина" рассказала, из-за чего комплексовала в детстве

Понедельник 20 января 2025 13:00
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"Не могла смотреть без слез": "Мисс Украина" рассказала, из-за чего комплексовала в детстве Мария Мельниченко (фото: instagram.com/melnychenko____)
Автор: Катерина Собкова

"Мисс Украина-2024" Мария Мельниченко, которая ранее призналась, что будет делать, если на "Мисс Мира" допустят представительницу России, вспомнила про свои детские комплексы.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

20-летняя красавица подчеркнула, что раньше у нее было немало комплексов, особенно в подростковом возрасте.

"Детство - это время, когда формируется наша личность, и, несомненно, переходный возраст почти всегда сопровождается комплексами. У меня их было немало, и, что самое обидное, большинство из них возникли из-за слов других людей", - подчеркнула Мельниченко.

По словам "Мисс Украина", со временем ей удалось справиться с комплексами.

"Внешне я могла казаться уверенной, но это часто был лишь образ. И со временем я поняла важную вещь: комплексы - это не приговор, их можно либо принять, как свою уникальность, либо исправить. Например, когда я не могла смотреть на свои зубы без слез, я поставила брекеты, а когда меня не устраивало отражение в зеркале, я начала активно заниматься спортом", - отметила девушка.

Затем она осознала, что некоторые особенности своей внешности, из-за которых она комплексовала, наоборот, стали ее изюминкой.

"Некоторые вещи стоит не менять, а полюбить. Одним из таких примеров стали мои веснушки. В детстве это считалось недостатком, и я даже пыталась их вывести, но со временем поняла, что это не недостаток, а моя изюминка", - подчеркнула Мария Мельниченко

Сейчас, когда веснушки стали трендом, "Мисс Украина-2024" получает множество комплиментов.

"Теперь я обожаю свои веснушки, ирония в том, что сегодня они в тренде и их даже дорисовывают ради красоты. Я постоянно получаю комплименты и искренне благодарна себе, что нашла эту внутреннюю гармонию", - подытожила она.

&quot;Не могла смотреть без слез&quot;: &quot;Мисс Украина&quot; рассказала, из-за чего комплексовала в детстве

Мисс Украина-2024" (фото: instagram.com/melnychenko____)

Что известно про Марию Мельниченко

Девушке 20 лет. Она студентка 4-го курса Государственного Налогового Университета (г. Ирпень), изучает финансы.

10 лет Мельниченко занималась бально-спортивными танцами.

Около двух лет работает в сфере моделинга.

Увлекается зимними видами спорта: катается на лыжах и сноуборде, а также регулярно занимается спортом, в частности, недавно открыла для себя теннис. Также посещает занятия по хилс - вид танца, который исполняют на высоких каблуках.

Мария активно поддерживает военные сборы и благотворительные инициативы.

5 декабря 2024 года Мельниченко победила в конкурсе "Мисс Украина".

Она представит нашу страну на 72-м конкурсе "Мисс Мира", который состоится в феврале-марте 2025 года.

&quot;Не могла смотреть без слез&quot;: &quot;Мисс Украина&quot; рассказала, из-за чего комплексовала в детстве

Мария Мельниченко (фото: instagram.com/melnychenko____)

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