Как без фильтров и макияжа выглядит украинка, попавшая в топ-5 самых красивых участниц "Мисс Планета-2024"
Украинка Виктория Ошур получила титул третьей вице-мисс на конкурсе "Мисс Планета-2024". К тому же она получила титул "Мисс самые красивые волосы" и покорила жюри своей красотой.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Ошур рассказывает, как выглядит модель в обычной жизни - без фильтров и макияжа.
Что известно о Виктории Ошур
Модель скрывает свой возраст, но известно, что она родом из Ивано-Франковска. Девушка не очень активно ведет соцсети и мало рассказывает о себе.
Она получила образование в Украинской Академии Лидерства, также Ошур училась в Украинском Католическом Университете - на факультете философии и богословия. Кроме того, Виктория занимается моделингом и бывала во многих странах.
На конкурсе "Мисс Планета" украинка вошла в топ-5 самых красивых участниц, заняв четвертое место. На своей странице в Instagram она показывала эффектный национальный костюм, в котором представляла нашу страну.
Как выглядит Ошур в реальной жизни
Среди постов Виктории можно найти видео, на котором она снимала себя во время тренировок. Ошур следит за фигурой и занимается спортом.
И как раз в моменты тренировок модель показала себя без фильтров и макияжа. Оказалось, Виктория выглядит великолепно - об этом активно пишут комментаторы.
Ошур без макияжа (скриншот)
Даже после тренировок Виктория может похвастаться красотой и удивительными формами.
Виктория Ошур (скриншот)
"Для достижения больших целей делают маленькие шаги и трудно долго оставаться мотивированными. Спасибо, что всегда поддерживаете меня и помогаете оставаться дисциплинированной", - писала модель и обращалась к своему тренеру.
К слову, ранее стало известно, что конкурс "Мисс Украина" возвращается впервые за время войны.
Кроме этого, "Мисс Украина Вселенная-2022" рассказала о похудении после родов.