"Мира нам всем". Осадчая, Сумская и другие звезды трогательно поздравили украинцев с Рождеством

Катя Осадчая

"С Рождеством Христовым! Мира, согласия, счастья и всех благ. Пусть Бог хранит ваши семьи. Спасибо нашим Героям за наше Рождество, за то, что мы можем собраться за столом в этот вечер, это все благодаря вам. Вкусной кутьи, мои самые родные незнакомцы", - поздравила фанов ведущая.

Катя Осадчая с семьей (фото: instagram.com/kosadcha)

Влада Седан и Александр Зинченко

"Merry Christmas. С Рождеством Христовым! Пусть Господь оберегает вашу семью и благословляет на добрые дела", - написали футболист и журналистка.

Влада Седан и Александр Зинченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Виктор Павлик

"Дорогие украинцы! Сегодня, в светлый день Рождества Христова, я от всего сердца хочу поздравить каждого из вас с этим великим праздником. Рождество - это время радости, любви и надежды. Именно эти ценности держат нас вместе, как одну крепкую семью. В этот особый день я благодарю Господа за нашу страну, за нашу несокрушимость и за каждого, кто работает и борется за нашу свободу.

Виктор Павлик (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Особый поклон и благодарность нашим защитникам, которые даже в это праздничное время стоят на страже нашего спокойствия. Вы - наши ангелы-хранители, благодаря вам мы можем сегодня петь колядки, собираться с родными и верить в лучшее будущее.

Пусть в каждый дом сегодня войдет мир, свет и благословение. А в нашей Украине пусть как можно быстрее засияет звезда победы. С Рождеством Христовым! Христос родился - славим Его!", - обратился к поклонникам певец.

Ольга Сумская

"С Рождеством Христовым! Со святым вечером, дорогие украинцы! Сегодня сделала собственноручно кутью, положила в мамину любимую мисочку - макитру, которую купила когда-то в Запорожье...И снова погрузилась в воспоминания...

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Счастливы те, кто может обнять родненьких Но тысячи наших соотечественников мечтают, чтобы собраться за праздничным столом... И пусть каждый защитник и защитница, которые защищают нашу родную страну сегодня, в следующем году наконец встретятся и обнимут своих близких!", - поделилась теплыми словами актриса.

Настя Каменских

"Счастливого и мирного Рождества. Пусть грядущие новогодние праздники принесут много тепла и улыбок рядом с родными", - написала исполнительница.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Григорий и Кристина Решетники

"Поздравляем вас с Рождеством Христовым. Самое главное, чтобы был мир и спокойствие на нашей земле, и в каждой украинской семье. Благодарны нашим Защитникам и Защитницам за то, что мы можем встречать Рождество в Украине. Счастья, мира и согласия Вам!!! С любовью, Reshetnik Family", - поздравили супруги украинцев.

Григорий и Кристина Решетники с детьми (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Наталка Карпа

"Христося Рождае! Славим Его!", - лаконично написала певица.

Илона Гвоздева

"Теплого семейного праздничного вечера! Мира нам всем, божьего благословения, сил и терпения! Больше любви друг к другу, взаимоуважения, поддержки и понимания! Больше света и тепла в наших сердцах и наших мыслях!", - поздравила поклонников танцовщица.

Илона Гвоздева с семьей (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Mamarika и Сергей Середа

"Всех с Рождеством", - коротко написала пара.

Mamarika и Сергей Середа (скриншот)