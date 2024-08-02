Мирошниченко трогательно поздравили приемного сына с днем рождения. Торт и 200 воздушных шаров (видео)

Приемный сын семьи Мирошниченко отмечает день рождения

Звездные родители разместили поздравление для сына, а также написали, как сильно его любят.

"Мальчик, который учит всех верить в чудеса! Ведь чудом является он сам! Бесконечный источник энергии, любви, тепла и жажды жизни! Любим тебя в тысячи раз больше, чем ты только можешь представить!" - написали Тимур и Инна.

Также они показали, какой праздник устроили для Марселя. Для сына они надули очень много воздушных шаров, уже утром мальчик получил первые подарки и задул свечи на торте.



"Помни, что у тебя есть те, кто глубокой ночью будет дуть 200 шариков, чтобы ты был счастлив на утро! С Днем Рождения, сынок!" - написали ведущий и его избранница.

Реакция сети

Видео и нежное поздравление растрогали пользователей. В комментариях они пишут:

"До слез от счастья за Марселя. Будь счастлив и знай, что с такими родителями ты сможешь все"

"Это самый лучший подарок - вы все вместе с ним. Говорят, такого не бывает, но пусть ему в жизни все будет легко! Свое тяжелое он уже прошел"

"Поздравляю вас и Марселя. Ему очень повезло с родителями и семьей. Пусть мальчик больше никогда не терпит тяжелые потери. И крепкого ему здоровья".

Что известно о приемном сыне Мирошниченко

Тимур и Инна забрали маленького Марселя из детдома в июле 2023 года. У мальчика непростая история, звездные родители сразу услышали о диагнозах ребенка.

Марсель Мирошниченко и его мама (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Он очень рано родился с весом 1,4 килограмма. Малыш пережил очень тяжелую операцию, и потратил очень много сил на выживание. Размер его одежды соответствует размеру вещей для 9-месячного ребенка. У него искривлена грудная клетка, травмы мозга. Возможно, он не заговорит и не сможет развиться", - рассказывали звездные родители, когда забрали сына домой.

Впрочем, Инна и Тимур решили не сдаваться. Они лечат Марселя и заботятся о нем. В ноябре сын Мирошниченко перенес серьезную операцию. И сейчас мальчик не только произнес первое слово, но и счастливо улыбается и очень любит своих родителей.

Семья Тимура Мирошниченко (скриншот)