В Україні розводять унікальних бджіл, які не жалять людей: як вони виглядають

Український фермер Володимир Орашкевич вивів спеціальну породу бджіл, які не жалять. Своє господарство в українця вже 16 років і знаходиться воно в селі Великі Низгірці в Бердичівському районі.

Любов до бджільництва у Володимира ще з дитинства, адже його батько займався тим самим.

У 16 років Володимир завів власну пасіку, яка налічувала півтора десятка вуликів. Зараз він півсотні бджолиних сімей, породу яких вивів сам.

"Немає медозбору, а ось ця, племінна, занесла трохи меду - ось він блищить. Це моя домашня бджола, з якою я вже 20 років працюю. Я її що не проміняю ні на що, хоча вже двічі від неї розплід забирав. Якщо в сезон яка пасіка не приносить мед, я просто міняю матку або приєдную до тих бджіл, які, я знаю, добре приносять мед", - розповідає бджоляр, показуючи одну з вуликових рамок з сотами.

Бджоли спеціальної породи не кусають (фото: suspilne.media)

Спеціальна порода бджіл Володимира абсолютно миролюбна. До речі, сам вид бджіл на смак меду не впливає.

"Вони на людей, як бачите, не реагують. Німці вивели таку породу, і наші теж вирощують. Особисто я 20 років грав зі своєю породою, щоб мої бджоли не були агресивними. Вони приносять хороший мед. Різниця лише в тому, що у своїх бджіл я можу ходити просто в шортах і з димоходом. Так приємніше за ними доглядати. Наприклад, приходжу я до сусіда, - а він в костюмі і весь обліплений бджолами. Вони кусають. Так навіщо таких тримати? "- каже Володимир.