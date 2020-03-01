Весь світ зануриться в моторошний економічна криза: експерти забили тривогу

Економічна криза 2020 (колаж: РБК-Україна)

Експерти вважають, що світова економічна криза настане у 2020 році

Економічна криза настане у всьому світі через загострення воєнних конфліктів, загрозу нової хвилі біженців в Європу та епідемію коронавіруса. Експерти давно говорять про наближення економічної кризи, але зараз цей процес прискорився. Як ці чинники вже впливають на глобальну економіку, чому новий виток кризи буде більш руйнівним, ніж обвал у 2008-2009 роках, і наскільки сильно може постраждати Україна?

Коронавірус "вбиває" економіку

Епідемія коронавіруса в Китаї сповільнила економіку країни, що позначилося на ситуації у світі. Першими постраждали фондові біржі та сировинні ринки. Деякі аналітики відзначали, що біржі відреагували занадто "істерично" на новини про вірус в Китаї. Вони злякалися більше не масштабів пандемії, а відреагували на безпрецедентні заходи китайського уряду по боротьбі із захворюванням. Про це пишуть "Вести".

На даному етапі центральний банк КНР пом'якшує наслідки зупинки промислового виробництва безпрецедентною емісією юаня. Там підтримують економіку за допомогою друкарського верстата. Можливі негативні наслідки від такої крайності важко спрогнозувати для світової економіки.

Через спалахи коронавіруса в ЄС фондові ринки страждають ще більше. Bloomberg повідомляє про різке падіння світових цін на нафту. Вартість бареля опустилася нижче позначки в 50 доларів. Як повідомляє Reuters, тільки за тиждень світові публічні компанії втратили 5 трильйонів доларів. Нинішнє падіння котирувань виявилося найбільш серйозним з часів кризи 2008-2009 років. Індекс волатильності ("індекс страху") ринків виріс до показників дворічних максимумів. Стабільно-негативний тренд спостерігається на всіх європейських фондових майданчиках. В мінус пішла Лондонська біржа FTSE, німецький DAX і французький CAC.

Америка теж постраждала через світову епідемію. Forbs зазначає, що американські фондові ринки переживають сильне потрясіння з часів 2011 року. Протягом усього останнього тижня біржі демонстрували падіння індексів.

У Нацбанку України запевняють, що паніка фондових ринків не відіб'ється на Україні.

"Ми аналізували різні сценарії й бачимо перспективу. Якщо ми досягаємо вже фінальних домовленостей і отримаємо підтримку від МВФ і разом з цим та з іншими фінансовими структурами, якщо продовжимо реформи, то ми будемо в змозі подолати потенційну кризу", - зазначила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

Позитив Нацбанку не зменшує серйозності загрози для нашої країни. По-перше, лихоманка на фондових майданчиках нам дійсно не загрожує, тому що в Україні немає біржі. По-друге, криза прийде в нашу країну іншими шляхами й надії НБУ на рятівний кредит від МВФ Україні не сильно допоможуть.

Геополітична ситуація на межі

Серед інших факторів, які впливають на наближення світової економічної кризи – загострення воєнних конфліктів. Після загибелі щонайменше 33 турецьких солдатів в результаті бойових зіткнень з Сирією 27 лютого, в Туреччині заговорили про можливість введення військового стану та оголошення війни.

Тепер Туреччина намагається вплинути на ЄС прийняти її бік у конфлікті, посилити тиск на владу Дамаска і їх заступницю Москву. Для цього президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган у вигляді важеля тиску на Європу використовує фактор біженців. Туреччина більше не буде перешкоджати проникненню сирійських біженців в європейські країни, переставши виконувати роль "санітарного кордону".

Нова хвиля біженців може остаточно підірвати і без того сумне становище економіки ЄС. Ще до проблем з коронавірусом, в Європі спостерігалися серйозні економічні проблеми, а наступні події тільки посилили негативну динаміку. В останньому статистичному звіті зафіксовано нульове зростання ВВП Німеччини – найбільшої та потужної економіки Євросоюзу.

Відсутність стратегії

Грунтом для додаткової паніки та страху перед прийдешнім потрясінням служить те, що у "мозкового центру" нинішньої глобальної фінансово-економічної моделі немає стратегії, як боротися з новою кризою.

Уповільнення економіки Китаю та проблеми в ЄС, які є вкрай важливими торговельними партнерами України, можуть обернутися грандіозним провалом експортних поставок. А експорт формує майже половину всіх доходів України.

Додатковим негативним чинником, який підсилить "гуркіт" кризового падіння, є залежність від залучень облігацій внутрішньої державної позики. Статистика за січень показала провал за дохідної частини бюджету майже на 14 млрд гривень, а надалі ситуація краще не стане. Міністерство фінансів змушене покривати дефіцит бюджету і "дірки" в дохідному кошторисі випуском розміщенням ОВДП. Зрозуміло, що в умовах кризи й без того високоризикові українські ОВДП не будуть цікаві навіть самим завзятим і відчайдушним фінансовим спекулянтам.

Нагадаємо, ціни на нафту вперше за 2,5 року впали нижче 49 доларів.