Ціни на нафту вперше за 2,5 року впали нижче 49 доларів

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Останній раз дешевше барель Brent коштував 25 липня 2017 року

Ціна нафти марки Brent з постачанням в травні вперше більш ніж за 2,5 року опустилася нижче 49 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що на мінімумі ціна бареля Brent в ході торгів 28 лютого досягла позначки 48,95 доларів.

Також останній раз дешевше барель Brent коштував 25 липня 2017 року, тоді його ціна опускалася до 48,63 доларів.

Нагадаємо, світові ринки акцій продовжують падати під загрозою світової рецесії через поширення коронавірусу, завершуючи гірший тиждень після світової фінансової кризи 2008 року втратами 5 трлн доларів капіталізації.

Як повідомляло РБК-Україна, до середи, 26 лютого, індекс світових акцій MSCI World за останні чотири сесії втратив близько 3 трильйонів доларів ринкової капіталізації на тлі повідомлень про поширення коронавірусу Covid-19 по світу. Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,2% до 54,82 доларів за барель, у той час як ф'ючерси на WTI додали 0,04% до 49,92 доларів за барель.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, спалах коронавірусу буде мати короткостроковий вплив на світову економіку, однак існує ризик більш тривалого ефекту, що може відчутно позначитися на економіці України.